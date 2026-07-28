Dữ liệu thời gian thực trở thành “lá chắn” của doanh nghiệp trước biến động

Các chuyên gia nhận định dữ liệu thời gian thực đang trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp phát hiện sớm rủi ro, đưa ra quyết định nhanh và tăng khả năng thích ứng trước những biến động ngày càng khó lường của thị trường.

Thông tin trên được trao đổi tại Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 4 với chủ đề “Chuyển đổi bền vững doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên bất định: ESG, số hóa và năng lực chống chịu” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU) tổ chức chiều 28/7.

Công nghệ chỉ tạo giá trị khi đi cùng năng lực quản trị

Theo PGS.TS Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, khả năng chống chịu trong kinh doanh không chỉ là năng lực ứng phó khi khủng hoảng xảy ra mà quan trọng hơn là khả năng chuẩn bị trước, giảm thiểu tác động của biến động, phục hồi nhanh và tận dụng thay đổi để đổi mới mô hình kinh doanh.

PGS.TS Phan Chí Anh cho rằng doanh nghiệp cần vận hành trên nền tảng dữ liệu thời gian thực để tăng sức chống chịu. Ảnh: LM.

Trong bối cảnh các cú sốc về thị trường, chuỗi cung ứng và địa chính trị diễn ra ngày càng nhanh, ông cho rằng khả năng chống chịu của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào năng lực thu thập, phân tích và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực (real-time).

Ông Phan Chí Anh cho rằng khả năng chống chịu của hệ thống vận hành không chỉ nằm ở các quy trình hiệu quả mà còn ở việc giám sát liên tục hoạt động thông qua dữ liệu.

Theo dõi dữ liệu theo thời gian thực giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện biến động về sản xuất, tồn kho, nhu cầu thị trường và chuỗi cung ứng, từ đó đưa ra quyết định kịp thời, hạn chế gián đoạn và rút ngắn thời gian phục hồi sau mỗi cú sốc.

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống vận hành linh hoạt, kết hợp các nền tảng số với cơ chế phân quyền, phương án dự phòng và quy trình chuẩn hóa nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực.

Dữ liệu cũng cần được chia sẻ xuyên suốt giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, đối tác logistics và khách hàng để nâng cao khả năng hiển thị chuỗi cung ứng, dự báo sớm nguy cơ đứt gãy và phối hợp ứng phó hiệu quả.

Hội thảo thu hút sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU). Ảnh: LM.

Ông nêu quan điểm công nghệ và dữ liệu chỉ phát huy giá trị khi gắn với năng lực quản trị và nguồn nhân lực có khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định nhanh.

Khi con người, hệ thống vận hành, chuỗi cung ứng và tài chính được kết nối trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, doanh nghiệp sẽ nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh nhiều bất định.

Chuyển đổi số phải hướng tới khả năng chống chịu

Tại hội thảo, PGS.TS Bradley A. Corbett - Trường Kinh doanh Ivey (Canada) cho rằng chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong chiến lược xây dựng khả năng chống chịu của doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung số hóa quy trình hay cắt giảm chi phí.

TS Bradley A. Corbett cho rằng chuyển đổi số là nền tảng giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng và phục hồi trước các cú sốc. Ảnh: LM.

Theo ông Bradley A. Corbett phân tích, doanh nghiệp cần kết hợp phát triển năng lực số với tư duy lãnh đạo dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái hợp tác và hình thành văn hóa học hỏi liên tục.

Theo ông, trong một thế giới mà biến động đã trở thành trạng thái bình thường, chuyển đổi số không còn chỉ nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Giá trị lớn nhất của công nghệ là giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực dự báo, thích ứng và phục hồi trước các cú sốc, qua đó xây dựng khả năng chống chịu và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

TS Bradley A. Corbett cũng cho rằng năng lực số có thể được xem như "hệ thần kinh" của doanh nghiệp, kết nối dữ liệu từ các bộ phận sản xuất, tài chính, chuỗi cung ứng và thị trường thành một bức tranh thống nhất.

Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và phân tích dữ liệu theo thời gian thực đang trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát hiện sớm rủi ro, mô phỏng các kịch bản biến động, đánh giá tác động của các quyết định và đưa ra phản ứng kịp thời.

Khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm những tín hiệu bất thường, đánh giá tác động của chúng và đưa ra quyết định trước khi rủi ro trở thành khủng hoảng.