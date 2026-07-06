Tên miền ok.vn được trả giá hơn 100 triệu đồng

67 tên miền quốc gia .vn cấp 2 có 2 ký tự vừa được đấu giá thành công, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.

67 tên miền đấu giá thành công với tổng số tiền hơn 1,535 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3 lần so với tổng giá khởi điểm.

Ngày 6/7, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết qua hai đợt đấu giá, tổng cộng 67 tên miền quốc gia Việt Nam .vn cấp 2 có 2 ký tự đã được đấu giá thành công, mang về hơn 1,535 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 2,3 lần so với tổng giá khởi điểm.

Trong đó, đợt đấu giá đầu tiên có 37 tên miền được bán thành công với tổng giá trị cao gấp khoảng 2,7 lần giá khởi điểm. Đợt thứ hai tiếp tục ghi nhận 30 tên miền trúng đấu giá, đạt tổng giá trị gần gấp 2 lần mức khởi điểm.

Nhiều tên miền ghi nhận mức trả giá đáng chú ý như ok.vn đạt 109 triệu đồng, hi.vn đạt 60 triệu đồng, f5.vn đạt 36 triệu đồng và 3m.vn đạt 22 triệu đồng. Đây đều là những tên miền ngắn, dễ ghi nhớ, có khả năng nhận diện cao và phù hợp để phát triển thương hiệu, dịch vụ số hoặc các nền tảng trực tuyến.

Tên miền .vn cấp 2 có 2 ký tự là nhóm tài nguyên Internet khan hiếm, có giá trị trong xây dựng thương hiệu số.

Ông Thái Hữu Lý, Trưởng phòng Phát triển Dịch vụ, VNNIC cho rằng mức trả giá chỉ là bước khởi đầu, giá trị thực của tên miền được tạo ra khi được khai thác hiệu quả. Gắn với website, email, nền tảng dịch vụ hay hệ sinh thái số, một tên miền đẹp có thể trở thành tài sản số có giá trị lâu dài và gia tăng cùng với uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Kết quả đấu giá cũng cho thấy sức hút của tên miền quốc gia .vn trong xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số. Với lợi thế gắn với thị trường Việt Nam và tạo dựng niềm tin với người dùng trong nước, một tên miền .vn ngắn gọn, dễ nhớ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

Hoạt động đấu giá cũng là bước cụ thể hóa các quy định của Luật Viễn thông năm 2023 về quản lý, phân bổ và khai thác tài nguyên Internet Việt Nam. Khung pháp lý mới tạo điều kiện để quyền sử dụng tên miền .vn được khai thác, chuyển nhượng và phát huy giá trị kinh tế theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu giá tên miền .vn theo kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.