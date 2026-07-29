Internet cần nhanh ở mọi góc nhà

Một nghịch lý đang xuất hiện trong nhiều gia đình hiện đại: càng có nhiều thiết bị thông minh, nhu cầu sử dụng Internet càng cao, nhưng việc duy trì kết nối ổn định ở mọi góc trong nhà lại không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Một chiếc điện thoại trong phòng khách có thể xem phim mượt mà, nhưng khi lên tầng trên để làm việc, cuộc họp trực tuyến đôi lúc lại bị gián đoạn. Camera ngoài ban công có thể mất kết nối đúng thời điểm cần kiểm tra. Bộ phim đang xem trên tivi phòng ngủ bất ngờ quay vòng chờ tải dù gia đình đã nâng cấp gói Internet.

Những tình huống nhỏ này đang trở thành rào cản khiến nhiều gia đình chưa thể tận hưởng trọn vẹn một không gian sống số thông minh hơn.

Nhân viên VNPT tối ưu hệ thống WiFi giúp cải thiện trải nghiệm kết nối tại những khu vực thường xuyên sử dụng Internet trong các hộ gia đình

Nếu trước đây Internet chủ yếu phục vụ các nhu cầu như truy cập thông tin, giải trí hay liên lạc, thì nay kết nối mạng đã trở thành một phần trong nhịp sống của mỗi gia đình. Từ máy tính phục vụ công việc, thiết bị học tập trực tuyến của con trẻ, camera giám sát, tivi thông minh đến các thiết bị gia dụng kết nối Internet, tất cả đều đòi hỏi một môi trường mạng ổn định và liên tục.

Với anh Tiến Dũng (Hà Nội), chuyên viên logistics làm việc cho một doanh nghiệp Mỹ, sự ổn định của kết nối Internet đã trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong công việc hằng ngày. Sau thời gian học tập và làm việc tại Mỹ trở về Việt Nam, Dũng vẫn duy trì việc trao đổi với đồng nghiệp, đối tác quốc tế qua các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, căn phòng làm việc trên tầng 3 không chỉ là không gian riêng, mà còn là nơi diễn ra những cuộc họp trực tuyến, xử lý dữ liệu và kết nối công việc xuyên múi giờ.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần một gói Internet tốc độ cao là đủ. Nhưng khi làm việc tại nhà và có nhiều thiết bị cùng kết nối, tôi nhận ra điều quan trọng không chỉ là tốc độ mà còn là sự ổn định ở những vị trí mình thường xuyên sử dụng”, anh Dũng chia sẻ.

Để cải thiện trải nghiệm, gia đình anh lựa chọn nâng cấp hệ thống WiFi trong nhà thay vì chỉ tăng tốc độ gói cước. Sau khi sử dụng giải pháp WiFi Mesh, những khu vực trước đây khó duy trì kết nối như phòng làm việc trên tầng 3 được cải thiện rõ rệt. Việc họp trực tuyến, trao đổi công việc hay sử dụng các thiết bị kết nối trong nhà trở nên thuận tiện hơn.

Câu chuyện của anh Dũng cũng phản ánh nhu cầu chung của nhiều gia đình hiện nay. Khi số lượng thiết bị thông minh ngày càng tăng, bài toán không chỉ nằm ở việc sở hữu một đường truyền Internet nhanh, mà còn là khả năng duy trì kết nối xuyên suốt trong toàn bộ không gian sống.

WiFi Mesh của VNPT giúp mở rộng vùng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu kết nối Internet ổn định cho nhiều thiết bị trong gia đình

Đó cũng là lý do WiFi Mesh ngày càng được quan tâm. Thay vì phụ thuộc vào một điểm phát WiFi duy nhất, công nghệ này giúp mở rộng vùng phủ sóng, đưa kết nối đến nhiều khu vực hơn trong ngôi nhà. Với người dùng, giá trị lớn nhất không nằm ở các thông số kỹ thuật, mà ở trải nghiệm hàng ngày: có thể làm việc trong phòng riêng, học tập ở tầng trên, xem phim trong phòng khách hay sử dụng các thiết bị thông minh mà ít gặp tình trạng gián đoạn.

Trên nền tảng đó, VNPT phát triển giải pháp WiFi Mesh 6 thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của các gia đình hiện đại. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian sống, từ nhà nhiều tầng đến căn hộ có nhiều phòng. Tùy theo diện tích và nhu cầu sử dụng, hệ thống có thể được mở rộng với số lượng thiết bị phù hợp, giúp tạo nên vùng phủ kết nối đồng đều hơn trong ngôi nhà.

Không chỉ mở rộng phạm vi kết nối, WiFi Mesh 6 còn hỗ trợ tốt hơn trong bối cảnh nhiều thiết bị cùng truy cập Internet đồng thời, từ máy tính làm việc, tivi giải trí đến camera và các thiết bị thông minh khác. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng khi mỗi ngôi nhà đang dần trở thành một không gian sống số.

Khi những ngôi nhà Việt ngày càng thông minh hơn với nhiều thiết bị kết nối hơn, nhu cầu về một hạ tầng Internet linh hoạt, ổn định cũng sẽ ngày càng rõ nét. Và những giải pháp như WiFi Mesh đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình xây dựng không gian sống số của mỗi gia đình.