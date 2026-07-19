Facebook bị lỗi, người dùng đồng loạt không thể truy cập

Chiều 19/7, khi đang trao đổi với khách về lịch trình một chuyến du lịch và chờ xác nhận khoản tiền đặt cọc vừa được chuyển, chị Lệ Hoa, một người bán tour online tại Hà Nội, bất ngờ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trên Facebook.

Mỗi lần mở tab mới và truy cập Facebook, màn hình chỉ hiện dòng thông báo: "Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút".

Facebook thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng. Ảnh chụp chiều 19/7.

Ứng dụng Facebook trên điện thoại vẫn hoạt động bình thường nhưng chị Hoa vẫn gặp không ít bất tiện vì toàn bộ tài liệu về tour, báo giá, lịch trình và danh sách khách đều được lưu, xử lý trên máy tính.

"Tôi chủ yếu làm việc trên máy tính vì tất cả file giới thiệu tour, báo giá và thông tin khách hàng đều lưu ở đó. Khi Facebook trên máy tính bị lỗi, tôi phải vừa mở điện thoại để trả lời khách, vừa dò lại tài liệu trên máy tính nên rất mất thời gian, nhất là lúc đang cần xác nhận khách đã chuyển tiền đặt cọc", chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ chị Hoa, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự vào khoảng đầu giờ chiều 19/7. Nhiều tài khoản bất ngờ hiển thị thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng, không thể truy cập Facebook hoặc sử dụng các tính năng như xem bảng tin, quản lý trang bán hàng trên máy tính.

Cùng thời điểm, trang theo dõi sự cố dịch vụ trực tuyến Downdetector ghi nhận lượng báo cáo về Facebook tăng vọt trong thời gian ngắn. Phần lớn phản ánh liên quan đến lỗi truy cập trên nền tảng web, trong khi nhiều người dùng cho biết ứng dụng Facebook trên điện thoại vẫn hoạt động bình thường.

Downdetector ghi nhận lượng báo cáo sự cố Facebook tăng vọt lúc 15h30 chiều 19/7.

Trên các diễn đàn công nghệ, không ít người lo lắng tài khoản của mình bị khóa hoặc bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, việc sự cố xảy ra đồng thời với số lượng lớn người dùng cho thấy nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật của hệ thống Facebook, thay vì vấn đề từ từng tài khoản cá nhân.

Đây không phải lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trước đó, ngày 4/3, Facebook, Instagram, Messenger và Threads cũng đồng loạt gặp lỗi trên phạm vi toàn cầu.

Hàng triệu người dùng bất ngờ bị đăng xuất khỏi tài khoản, không thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ trong nhiều giờ. Sau đó, Meta xác nhận nguyên nhân xuất phát từ một sự cố kỹ thuật của hệ thống và đã triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời xin lỗi người dùng vì sự bất tiện.

Mỗi khi các nền tảng mạng xã hội lớn gặp trục trặc, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dùng để thực hiện các chiến dịch lừa đảo.

Theo đó, kẻ gian có thể phát tán các đường dẫn giả mạo với nội dung như khôi phục tài khoản Facebook, mở khóa tài khoản, xác minh tài khoản hoặc cập nhật bảo mật. Nếu người dùng đăng nhập hoặc nhập mã OTP trên các trang này, tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Trong các đợt gián đoạn dịch vụ trước đây, Meta từng khuyến cáo người dùng không nên liên tục đăng xuất, đăng nhập hoặc thay đổi mật khẩu khi hệ thống đang gặp lỗi, bởi tài khoản vẫn an toàn và các thao tác này không giúp khắc phục sự cố. Người dùng cũng được khuyến nghị chỉ chờ hệ thống được khôi phục và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Meta.