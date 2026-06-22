Lời cám ơn từ VietTimes

Tin tức
Tòa soạn đổi thay từng ngày, giảng đường báo chí cần chuyển mình ra sao?
AI, mạng xã hội, video ngắn, podcast, dữ liệu trực quan đang làm thay đổi sâu sắc cách sản xuất và phân phối thông tin. Do đó, việc đào tạo báo chí cũng đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để theo kịp thực tiễn.
Khách tham quan hứng thú với các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc
Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị, hơn 87 gian trưng bày và nhiều hoạt động sôi nổi.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm gian trưng bày của VDCA tại Hội Báo 2026
Tại Hội Báo toàn quốc 2026, lãnh đạo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Truyền thông số Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo...
Phạt NXB Hội Nhà văn, tiêu hủy toàn bộ sách Chuyện với Thanh
Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt vi phạm hành chính do xuất bản cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật ở mức rất nghiêm trọng.
Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam chúc mừng VietTimes dịp 21/6
Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của VietTimes trong thời gian qua, hy vọng toà soạn tiếp tục là điểm đến tin cậy nhiều của độc giả.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại
Ngày 18/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng đăng toàn văn bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Doanh nhân Việt tham gia Hội đồng Tham nghị Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, vừa được Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Tham nghị nhiệm kỳ 2026-2028.
Sau tinh gọn bộ máy, báo chí cần nâng cao năng lực tự chủ
Sáng 17/6, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026.
TBSG Business Hub thúc đẩy giao thương số bằng AI và dữ liệu
TBSG Business Hub được xây dựng trên hạ tầng công nghệ của Arobid.com, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác. Đồng thời, mở rộng thị trường và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo phương thức số.
Từ 1/7, báo điện tử được tích hợp dịch vụ thương mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm để tạo nguồn thu
Đối với kinh tế báo chí, các cơ quan báo chí điện tử được tích hợp hợp pháp các dịch vụ thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế và nội dung theo yêu cầu trên nền tảng của mình từ 1/7.
Bộ Công an tìm kiếm các điển hình chuyển đổi số tham dự Vietnam Digital Awards 2026
Bộ Công an vừa có chỉ đạo triển khai tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026, nhằm phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Hôm nay hơn 8 triệu thuê bao bị chặn chiều gọi đi
Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.
8 cơ quan báo chí ở TP.HCM sắp kết thúc hoạt động
Thành ủy TP.HCM vừa quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy, định hướng mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan này chính thức hoạt động từ 1/7.
Facebook gặp lỗi trên toàn cầu, nhiều tài khoản bị đăng xuất
Tối 12/6, người dùng Facebook tại Việt Nam và nhiều quốc gia phản ánh tình trạng không thể truy cập nền tảng này hoặc bị đăng xuất khỏi tài khoản một cách bất thường.
Nửa triệu doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số
Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP.
Lợi thế cạnh tranh mới giúp tăng hiệu quả bán hàng qua mạng
Theo TikTok Shop, người tiêu dùng trực tuyến ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất. Do đó sự minh bạch là yếu tố cạnh tranh mới trên thương mại điện tử.
Sau tinh gọn, báo chí Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình nào?
Theo dự thảo tờ trình, sau quá trình thực hiện quy hoạch báo chí và chủ trương tinh gọn bộ máy, số lượng cơ quan báo đã giảm từ 195 xuống còn 98 cơ quan.
Học ngành vi mạch bán dẫn, sinh viên, nghiên cứu sinh nhận bao nhiêu tiền học bổng mỗi tháng?
Người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và vi mạch bán dẫn sẽ được nhận học bổng từ 3,7 đến 8,4 triệu đồng/tháng theo chính sách mới của Chính phủ.
Tuyển nhân tài công nghệ, Cục Chuyển đổi số Quốc gia trả thu nhập 19 triệu/tháng
Tuyển 6 công chức công nghệ thông tin, Cục Chuyển đổi số Quốc gia áp dụng cơ chế đãi ngộ đặc thù, với thu nhập có thể đạt gần 19 triệu đồng/tháng.
MyTV phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026
Truyền hình MyTV của VNPT sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026, đồng thời bổ sung tính năng dữ liệu thể thao Sport Hub và các nội dung chuyên đề nhằm mở rộng trải nghiệm theo dõi giải đấu cho khán giả Việt Nam.