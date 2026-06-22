Lời cám ơn từ VietTimes

Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.