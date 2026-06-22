close Đăng nhập

Lời cám ơn từ VietTimes

Tạp chí điện tử VietTimes
Tạp chí điện tử VietTimes

Tạp chí điện tử VietTimes xin gửi lời cám ơn chân thành tới Quý cơ quan, đơn vị, các đối tác và bạn đọc đã gửi hoa và chúc mừng dịp 21/6.

loi-cam-on2.png

Từ khóa:

#VietTimes #21/6

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Nhà mạng đến từng thôn bản phục vụ người dùng xác thực thông tin thuê bao.

Hôm nay hơn 8 triệu thuê bao bị chặn chiều gọi đi

Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi từ người thân nhưng mọi cuộc gọi đi của ông Lờ A Sình đều không thực hiện được. Tưởng thiết bị gặp sự cố, ông sau đó mới biết thuê bao của mình đã bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026™.

MyTV phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026

Truyền hình MyTV của VNPT sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026, đồng thời bổ sung tính năng dữ liệu thể thao Sport Hub và các nội dung chuyên đề nhằm mở rộng trải nghiệm theo dõi giải đấu cho khán giả Việt Nam.