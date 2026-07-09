Gia hạn nhận hồ sơ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 đến hết ngày 30/7

Đáp ứng đề nghị của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7, để các đơn vị hoàn thiện và nâng cao chất lượng hồ sơ dự giải.

Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) 2026 vừa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/7/2026, thay vì 15/7 như kế hoạch ban đầu.

Việc gia hạn được thực hiện trên cơ sở đề nghị của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ tham gia Giải thưởng. Theo Ban Tổ chức, nhiều đơn vị cần thêm thời gian để bổ sung thông tin, cập nhật kết quả triển khai các dự án, giải pháp chuyển đổi số cũng như hoàn thiện các tài liệu minh chứng theo quy định.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có các mô hình, nền tảng, sản phẩm, dịch vụ hoặc sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu khẩn trương hoàn thiện và gửi hồ sơ trong thời gian gia hạn để có cơ hội được Hội đồng chuyên môn đánh giá, xét chọn.

Quyết định gia hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức phát huy đầy đủ những kết quả, sáng kiến đã triển khai trong thời gian qua, qua đó nâng cao chất lượng hồ sơ dự giải và phản ánh rõ nét hơn những thành tựu chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và cá nhân có đóng góp nổi bật trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, Giải thưởng đã trở thành diễn đàn uy tín ghi nhận những mô hình, giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, góp phần lan tỏa các sáng kiến có giá trị thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Mọi thông tin về quy chế, tiêu chí xét chọn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được đăng tải trên website chính thức của Giải thưởng: https://vda.com.vn/. Các đơn vị liên hệ Ban Thư ký Giải thưởng để được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam các năm 2022 và 2024.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, là giải thưởng uy tín của Hội Truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), giao Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc.

Ngoài ra, chương trình còn là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.