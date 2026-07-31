Đề xuất sửa chế độ xe công đối với nhiều chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô do Bộ Tài chính xây dựng. Dự thảo sửa đổi nhiều quy định về chế độ sử dụng xe công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo dự thảo, chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác (trừ trường hợp có quy định, quyết định khác của cấp có thẩm quyền), không quy định mức giá gồm: Tổng bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư.

So với quy định hiện hành có hiệu lực từ năm 2023, dự thảo bổ sung chức danh Thường trực Ban Bí thư vào nhóm này. Hiện chức danh Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ô tô không quy định mức giá trong thời gian công tác, nhưng chưa áp dụng chế độ này sau khi nghỉ công tác.

Từ đầu tháng 7, chức danh Thường trực Ban Bí thư cũng đã được bổ sung vào diện phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang cùng với 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao.

Dự thảo cũng giữ mức giá tối đa 1,7 tỷ đồng đối với nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng các ban Đảng ở Trung ương, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Ủy viên Trung ương Đảng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhóm này còn gồm Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Phó bí thư của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM là Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP HCM; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Riêng Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không là Ủy viên Trung ương Đảng được đề xuất sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác với mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng.

Cũng theo dự thảo, chức danh được sử dụng ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác được sử dụng ô tô có mức giá tối đa 1,4-1,5 tỷ đồng/xe. Nếu trường hợp này tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ô tô thì cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế (của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phương án nhận khoán và số lượng chức danh nhận khoán kinh phí) để xem xét, quyết định việc khoán kinh phí và số lượng ô tô trang bị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.