Khánh Hòa nghiên cứu ứng dụng UAV phục vụ kinh tế tầm thấp

Phương tiện bay không người lái (UAV) sẽ được nghiên cứu ứng dụng để phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số, hướng tới mở rộng các mô hình dịch vụ, logistics và quản trị hiện đại tại địa phương.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phương tiện bay không người lái (UAV) phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, hạ tầng bưu chính sẽ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, các điểm Bưu điện xã sẽ được phát triển thành trung tâm dịch vụ đa tiện ích, phục vụ người dân và chính quyền cơ sở.

Ngoài lĩnh vực UAV, hai bên cũng thống nhất mở rộng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ hành chính công. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa và Vietnam Post phát huy vai trò của Bưu điện trong hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu phát triển kiosk hành chính công và các dịch vụ công phi địa giới hành chính.

UBND tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện Việt Nam phối hợp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số của tỉnh.

Các nội dung hợp tác còn bao gồm phát triển dịch vụ tài chính bưu chính, chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số; thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua mạng lưới phân phối và các nền tảng thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post cho biết việc hợp tác hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, phát triển trung tâm logistics hiện đại và hệ sinh thái dịch vụ số, góp phần thúc đẩy kinh tế số của địa phương.