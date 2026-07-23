Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tri ân người có công tại Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trao nhiều phần quà tri ân người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác do GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam - VUSTA) làm Trưởng đoàn, với sự tham dự của đại diện Quốc hội, các cơ quan trung ương cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và Cầu tàu 914, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn cũng thành kính tưởng niệm các nhà cách mạng tiền bối như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt cùng nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; đồng thời tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo, Di tích Chuồng cọp Pháp (trại Phú Thọ) và Chuồng cọp Mỹ (trại Phú Bình) để tìm hiểu những dấu tích lịch sử của vùng đất thiêng.

Tại Trung tâm Văn hóa Đặc khu Côn Đảo, Chương trình trao quà tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) được tổ chức trang trọng.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh (đơn vị trực thuộc VUSTA) chia sẻ Côn Đảo là vùng đất thiêng của Tổ quốc, ghi dấu sự hy sinh và cống hiến của nhiều thế hệ chiến sĩ yêu nước, nhà cách mạng vì độc lập, tự do của dân tộc. Theo ông, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo đoàn công tác của VUSTA bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. VUSTA những phần quà được trao là tình cảm, sự biết ơn của tập thể cán bộ Viện và các đơn vị đồng hành dành cho các gia đình chính sách.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng máy tính và học bổng cho học sinh cùng người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.