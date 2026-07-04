Samsung, VinFast, Viettel, Foxconn chọn trường đại học làm "cứ điểm" đào tạo nhân lực

Hàng loạt "ông lớn" công nghệ đồng hành cùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) - Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Doanh nghiệp trở thành một phần của trường đại học

Chiều 4/7, tại Lễ công bố Hệ sinh thái hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên công bố mô hình đưa doanh nghiệp vào môi trường đại học để cùng tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển văn hóa.

Trọng tâm của hệ sinh thái là Không gian hợp tác doanh nghiệp, được xây dựng theo định hướng đưa doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào môi trường giáo dục đại học. Từ đó, các doanh nghiệp đồng hành cùng trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thực tập và tuyển dụng sinh viên.

TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (thứ hai, trái sang) và GS. VS. TSKH Đặng Vũ Minh - nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (giữa ảnh nghe giới thiệu về các giải pháp mới do doanh nghiệp trình diễn tại lễ công bố.

ICTU đã dành khoảng 2.500 m² diện tích sàn để doanh nghiệp đặt văn phòng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và kết nối việc làm ngay trong khuôn viên trường. Đến nay, khoảng 80% diện tích đã được các doanh nghiệp đăng ký sử dụng và triển khai hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, dịch vụ số và đào tạo nhân lực đã tham gia hệ sinh thái như Samsung Việt Nam, VinFast, Viettel, FPT, Vietnam Post, Công ty CP Phim trường số Việt Nam, OKX, Foxconn, Goertek, Luxshare - ICT, MISA, CodeGym, Pyramid cùng nhiều đối tác khác.

Sinh viên ICTU học tập, thực hành trong không gian đào tạo gắn với hoạt động doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại vị trí trung tâm của Không gian hợp tác doanh nghiệp, Nhà trường và các doanh nghiệp đối tác đã xây dựng Không gian Văn hóa đọc như một điểm nhấn văn hóa và tri thức của toàn bộ hệ sinh thái. Đây không chỉ là nơi lưu giữ, chia sẻ nguồn học liệu đa ngành mà còn là không gian kết nối học tập, nghiên cứu, sáng tạo và phát triển con người.

Trong môi trường doanh nghiệp hiện diện ngay trong trường đại học, Không gian Văn hóa đọc góp phần nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, lan tỏa văn hóa đọc, văn hóa đổi mới sáng tạo và hình thành cộng đồng tri thức gắn kết giữa giảng viên, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Hệ sinh thái hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp

Hệ sinh thái có Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC), được triển khai hợp tác với Samsung nhằm đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và vi mạch bán dẫn. Với quy mô gần 1.000 m², trung tâm là không gian đào tạo, thực hành và kết nối doanh nghiệp, nơi chuyên gia Samsung trực tiếp tham gia hướng nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Phim trường số được xây dựng theo mô hình hợp tác nhằm tạo môi trường để sinh viên tham gia các dự án thực tế về điện ảnh số, hoạt hình 3D và nội dung số ngay trong quá trình học. Từ mô hình này đã ra đời bộ phim hoạt hình 3D "Dế Mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội", ra mắt năm 2025, phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng.

Tư duy toàn cầu là yêu cầu đối với thế hệ trẻ

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao việc ICTU triển khai mô hình hợp tác ba bên giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

"Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác; chủ động học hỏi các mô hình tiên tiến trên thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định tương lai của mỗi quốc gia bắt đầu từ chính những ngôi trường.

Đồng thời, ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không có biên giới, vì vậy tư duy toàn cầu và năng lực hội nhập là những yêu cầu quan trọng đối với thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói tương lai của mỗi quốc gia được bắt đầu từ chính những ngôi trường, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối với sự nghiệp giáo dục và mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khơi dậy khát vọng học tập, đổi mới sáng tạo và cống hiến của đội ngũ giảng viên, sinh viên.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng ICTU, nhấn mạnh mô hình được công bố không chỉ là một không gian mới, văn phòng doanh nghiệp, phim trường số hay không gian văn hóa đọc, mà là một cách làm nhằm đưa doanh nghiệp đến gần sinh viên, đưa thực tiễn vào giảng đường, đưa phòng thí nghiệm và các dự án nghiên cứu.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng ICTU chia sẻ hệ sinh thái là cách làm mới, đưa thực tiễn vào giảng đường, đưa phòng thí nghiệm và các dự án nghiên cứu.

Trong hệ sinh thái này, Nhà nước giữ vai trò định hướng, kết nối chính sách và nguồn lực; tổ chức không gian, chương trình đào tạo, nghiên cứu; doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào đào tạo, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ.

Hệ sinh thái hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, mà còn tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Đồng thời, đây cũng là mô hình tham khảo để các cơ sở giáo dục đại học tăng cường liên kết với doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.