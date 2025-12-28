Hai thân, sáu động cơ, sải cánh 117 mét: Cỗ máy bay lớn nhất lịch sử nhân loại

Stratolaunch ROC là máy bay có sải cánh lớn nhất từng bay, rộng hơn cả sân bóng bầu dục Mỹ, mang tải trọng khổng lồ và phục vụ thử nghiệm bay siêu vượt âm.

Stratolaunch ROC là mẫu máy bay hai thân (twin-fuselage) sở hữu sải cánh dài nhất từng được chế tạo và bay thành công, lên tới 385 feet (117 m), rộng hơn cả một sân bóng bầu dục Mỹ tiêu chuẩn dài 300 feet.

Được đặt biệt danh là ROC – theo tên loài chim khổng lồ trong thần thoại có thể quắp cả voi bằng móng vuốt – Stratolaunch Model 351 là một kỳ quan kỹ thuật độc nhất vô nhị. Ban đầu, máy bay này được thiết kế để mang và phóng tên lửa lên quỹ đạo từ trên không (air-launch-to-orbit, ALTO).

Tuy nhiên, sau khi ông Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft và cũng là người đồng sáng lập Scaled Composites – công ty chế tạo ROC – qua đời, dự án đã được định hướng lại, chuyển sang phục vụ các thử nghiệm bay siêu vượt âm phóng từ trên không.

Với hình dáng như hai chiếc máy bay phản lực được “dán” lại với nhau, Stratolaunch ROC tạo nên một hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Mỗi thân máy bay dài 238 feet (73 m), được đỡ bởi 12 bánh đáp chính và hai bánh đáp mũi, tổng cộng toàn bộ máy bay có tới 28 bánh. Khi hai thân này được nối bằng một cánh chung, tổng sải cánh đạt 385 feet (117 m), khiến ROC rộng hơn cả một sân bóng bầu dục Mỹ dài 300 feet (91 m).

Một chi tiết đặc biệt là buồng lái – nơi có phi công, cơ phó và kỹ sư bay – chỉ nằm ở thân bên phải. Trong khi đó, thân bên trái hoàn toàn không có người, chỉ chứa các hệ thống dữ liệu bay. Chiếc máy bay khổng lồ này được trang bị 6 động cơ Pratt & Whitney PW4056, mỗi động cơ tạo ra lực đẩy lên tới 56.750 pound-force (252,4 kN).

Để cất cánh, Stratolaunch ROC cần đường băng dài khoảng 12.000 feet (3.700 m). Máy bay có khả năng mang theo tải trọng tối đa lên tới 550.000 pound (250 tấn), nhiều hơn khoảng 10% so với trọng lượng rỗng của chính nó, vào khoảng 500.000 pound (227 tấn).

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2011 dưới dạng nguyên mẫu, Stratolaunch ROC thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019 và tính đến nay đã hoàn thành tổng cộng 24 chuyến bay.

Theo OC