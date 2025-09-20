Nga tung "tuyệt kỹ" P-700 từ tàu ngầm hạt nhân: Lời cảnh báo gửi tới Mỹ và Nhật

Tàu ngầm hạt nhân Omsk của Nga phóng tên lửa P-700 trong tập trận ở Kamchatka, cùng tàu Krasnoyarsk khai hỏa P-800, phô diễn sức mạnh trước Mỹ-Nhật.

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vừa tiến hành cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu quy mô lớn, trong đó tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Oscar II Omsk – 1 trong chỉ 6 con tàu trên thế giới có khả năng mang theo tên lửa hành trình chống hạm P-700 – đã khai hỏa loại vũ khí này.

Quả tên lửa P-700 được phóng nhằm vào mục tiêu hải quân cách đó 250 km, trong khi tàu ngầm tấn công lớp Yasen-M Krasnoyarsk cũng đồng loạt khai hỏa hai tên lửa hành trình chống hạm P-800 vào cùng cụm mục tiêu. Theo báo cáo, cả ba quả đạn đều đánh trúng mục tiêu.

Các tàu chiến tham gia tập trận được triển khai ngoài khơi bán đảo Kamchatka, khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nhờ khả năng tiếp cận trực tiếp Thái Bình Dương mà ít bị phát hiện. Kamchatka nằm ngay tuyến đối đầu với lực lượng Mỹ và Nhật Bản, đồng thời ở gần các căn cứ không quân và hải quân then chốt của hai nước này.

Tên lửa hành trình chống hạm P-700. Ảnh: MW.

Cơ sở hạ tầng tại Kamchatka được cho là sở hữu hệ thống đê chắn sóng ngầm sâu tới hơn 50 mét, cùng các hạng mục hỗ trợ cho cả tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Oscar II, Yasen-M và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược lớp Borei-A.

Tên lửa P-700, vũ khí chủ lực của tàu lớp Oscar II, được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh với tầm bắn 500 km và khả năng dẫn đường từng được coi là hàng đầu thế giới vào thập niên 1980. Với trọng lượng lên tới 7.000 kg, P-700 lớn gấp bốn lần các tên lửa hành trình hiện đại như P-800 hay Zircon, nhưng hiện đã tụt hậu hai thế hệ so với công nghệ tiên tiến nhất.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon lần đầu tiên được phóng từ tàu ngầm tấn công hạt nhân vào tháng 10/2021, và bắt đầu được triển khai trên tàu lớp Yasen từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, do hệ thống động cơ cũ, chi phí vận hành cao và khả năng tàng hình kém hơn so với lớp Yasen, các tàu Oscar II nhiều khả năng sẽ không được hiện đại hóa để mang Zircon mà sẽ tiếp tục phụ thuộc vào P-700 cho đến khi nghỉ hưu vào những năm 2030.

Hiện Nga dự kiến biên chế tổng cộng 11 tàu ngầm lớp Yasen-M, trong đó tám chiếc đã được khởi đóng.

Theo Military Watch