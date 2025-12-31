Động thái mới của ông Nguyễn Đức Thuỵ tại LPBank

Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) tính đến ngày 31/12 không còn xuất hiện ông Nguyễn Đức Thuỵ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thông tin từ LPBank, ông Nguyễn Đức Thuỵ không còn là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ ngân hàng này kể từ 31/12, có sự thay đổi so với thời điểm 1/7/2024.

Sự điều chỉnh trên nằm trong lộ trình tái cơ cấu cổ đông đã được ngân hàng công bố trước đó.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, ông Thuỵ sở hữu gần 82,6 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng. Người có liên quan đến ông không giữ bất kỳ cổ phần nào.

Như vậy, hiện chỉ có Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông nắm giữ trên 1% vốn LPBank khi sở hữu 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ 6,54%. Hơn 90% cổ phần còn lại của nhà băng này do các cổ đông "nhỏ" sở hữu.

Đáng chú ý, trong 4 phiên giao dịch từ 26-31/12, cổ phiếu LPB xuất hiện loạt giao dịch thoả thuận quy mô lớn, khối lượng lên tới 82,5 triệu đơn vị - tương đương số cổ phiếu ông Thuỵ nắm giữ.

Các giao dịch này có giá trị khoảng 3.634 tỷ đồng, tương đương mức giá sang tay bình quân khoảng 44.000 đồng/đơn vị.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thuỵ đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại LPBank để bắt đầu hành trình mới tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) với vai trò quyền Tổng giám đốc.

Sự xuất hiện của ông Thuỵ được kỳ vọng sẽ đưa Sacombank vào giai đoạn mới - một ngân hàng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện tái cấu trúc.

Ba năm nắm quyền tại LPBank là quãng thời gian ông Thuỵ để lại dấu ấn đậm nét, khi nhà băng này lột xác cả về thương hiệu lẫn tình hình tài chính.

Tháng 5/2023, LienVietPostBank chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành LPBank, bỏ đi yếu tố "Bưu điện". Điểm đáng chú ý nhất là logo mới đã chuyển sang tông màu vàng và nâu đất - những gam màu đặc trưng gợi nhớ đến ThaiGroup. Đến tháng 7/2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thương mại thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, mang ý nghĩa may mắn và phát triển.

Sự thay đổi về "áo" còn đi liền với cú lộn ngược về tài chính. Dưới thời ông Thụy, LPBank liên tiếp phá đỉnh lợi nhuận. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Cổ phiếu LPB cũng trở thành "siêu cổ phiếu" khi tăng gấp 4 lần chỉ trong 3 năm.