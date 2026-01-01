Dừng xe giữa đường để tranh luận về ánh đèn pha, nữ TikToker bị phạt

Cảnh sát cho biết nếu nữ tài xế tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…

Sáng 1/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt đối với N.T.M.H (27 tuổi, TikTiker nổi tiếng trú tại Thái Nguyên) về hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Với vi phạm này, nữ tài xế bị xử phạt 700.000 đồng.

Theo Cục CSGT, khoảng 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc xã Ngàn Sơn (Thái Nguyên), chị H dừng xe tải giữa đường để tranh luận với một tài xế đi ngược chiều. Sự việc được người dân phản ánh tới Cục CSGT. Nhận chỉ đạo của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh.

Cục CSGT đánh giá nếu nữ tài xế tiếp tục thiếu kiềm chế, hành vi có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng hơn như cản trở giao thông hoặc gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát làm việc với nữ tài xế. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, N.T.M.H đăng tải video về vụ việc này để tố tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển. Trong clip, chị H cho biết ánh sáng mạnh ảnh hưởng đến khả năng quan sát, buộc phải dừng xe, sau đó xảy ra tranh cãi gay gắt với tài xế đối diện.

N.T.M.H là một trong những nữ tài xế xe hạng nặng nổi tiếng trên TikTok, sở hữu kênh có hơn 662.000 lượt theo dõi. Các video ghi lại hành trình lái xe đầu kéo chở hàng của cô thường thu hút hàng triệu lượt xem. Đáng chú ý, đoạn clip ghi cảnh H bước lên chiếc xe phủ toàn bộ sơn hồng từng đạt 15,3 triệu lượt xem, trở thành video nổi bật nhất của cô.

Đầu tháng 12/2025, nữ tài xế này cũng gây chú ý khi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nhận thêm hàng hóa, sau đó di chuyển đến Đắk Lắk để cứu trợ bà con miền Trung.