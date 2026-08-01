Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Từ tháng 8, nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến người dân như tăng mức xử phạt với hành vi thả rông chó, miễn giảm một số lệ phí khi sử dụng VNeID....

Phạt 2 triệu nếu dắt chó không rọ mõm ra đường

Nghị định 204/2026 có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Người dắt chó đến nơi công cộng nhưng không đeo rọ mõm hoặc không có xích giữ chó sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng. Hành vi thả rông chó ra nơi công cộng mà không có người dắt cũng chịu mức phạt tương tự.

So với quy định hiện hành, mức phạt đã tăng thêm từ 400.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Người nuôi động vật nhưng không tiêm vaccine và các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác bị phạt đến 300.000 đồng.

Mức phạt 1-2 triệu đồng áp dụng với hành vi không tiêm phòng vaccine dại cho động vật. Người không cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, bị phạt đến 1,5 triệu đồng.

Mức phạt 6 đến 8 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng thuốc thú y không có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu thuốc thú y; sử dụng nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế.

Người tiêu hủy không đúng quy định hoặc không tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc diện phải tiêu hủy; không chấp hành biện pháp xử lý động vật mắc bệnh sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng.

Người vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra khỏi vùng dịch trái phép bị phạt 15 đến 20 triệu đồng.

Không được mang máy tính xách tay, điện thoại vào phiên tòa

Từ 1/8, Thông tư 12/2026 quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, thông tư quy định không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số; ví dụ: Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, thiết bị khác có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử vào phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép.

Các bị cáo trong một phiên tòa. Ảnh: N.H.

Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của Thẩm phán.

Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ trên VNeID sẽ được miễn, giảm một số lệ phí

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027.

Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, công dân hoàn thành việc tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với xe ô tô, xe mô tô, giảm 50% mức mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, giảm 100% mức mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

"Siết chặt" quản lý, tính đúng số lợi bất hợp pháp từ vi phạm đất đai

Chính phủ ban hành Nghị định 281 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định quy định rõ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất vi phạm phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nhiều bên cùng vi phạm trên một thửa đất, nghĩa vụ tài chính sẽ được chia đều; đồng thời cho phép khấu trừ các khoản tiền người vi phạm đã nộp ngân sách trước đó.

Bên cạnh đó, Nghị định nâng mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch UBND cấp xã lên đến 250 triệu đồng và cấp sở/đoàn kiểm tra lên đến 400 triệu đồng. Quy định phạt từ 2-3 triệu đồng với hành vi chậm đăng ký biến động đất đai tiếp tục được duy trì, trừ trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/8.

Nâng thẩm quyền xử phạt lĩnh vực đất đai với chủ tịch cấp xã

Từ ngày 31/8, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu được nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lên tối đa 250 triệu đồng, theo Nghị định 281/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã tăng mạnh từ mức 5 triệu đồng theo quy định trước đây lên 250 triệu đồng. Mức này cũng cao hơn thẩm quyền tối đa 100 triệu đồng của Chủ tịch UBND cấp huyện theo mô hình chính quyền địa phương ba cấp trước đây.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu cũng được giao quyền đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn đến ba tháng. Thẩm quyền này trước đây thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh.

Trước khi nghị định mới được ban hành, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có quyền tịch thu giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hoặc khôi phục mốc địa giới hành chính.

46 hệ thống AI rủi ro cao

Theo danh mục được Thủ tướng ký ban hành có hiệu lực từ ngày 15/8, có 46 hệ thống AI được xếp vào nhóm rủi ro cao và phải đáp ứng yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Những hệ thống này có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và an ninh quốc gia.

Trong giáo dục, nhóm rủi ro cao gồm AI cung cấp nội dung tự học sử dụng nguồn dữ liệu không kiểm soát; AI tự động kiểm tra, đánh giá kết quả, xếp hạng người học; hệ thống sử dụng AI để giám sát, phân tích hành vi học sinh bằng dữ liệu sinh trắc học.

Ở lĩnh vực y tế, hai hệ thống được liệt kê đều liên quan đến robot phẫu thuật. Đây là các hệ thống tích hợp vào robot trực tiếp thực thi hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình can thiệp, hướng dẫn thao tác. Với ngân hàng là AI tự động thực hiện giao dịch điện tử giá trị lớn mà không qua kiểm tra, phê duyệt của con người; AI tự quyết định cấp tín dụng cũng thuộc nhóm rủi ro cao. Ở lĩnh vực tố tụng, AI nhận dạng sinh trắc học diện rộng phục vụ giải quyết án dân sự công ích cũng nằm trong danh mục.

Với giao thông đường bộ và đường sắt, danh mục đề cập đến hệ thống điều khiển tự hành cấp độ cao trên phương tiện giao thông; điều khiển hoặc tự động vận hành tín hiệu giao thông; AI kiểm soát vận hành công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng yếu. Trong hàng không, nhiều hệ thống được đưa liệt kê như AI quản lý không lưu tự động; hỗ trợ hoặc thay thế kiểm soát viên không lưu; dự báo xung đột quỹ đạo tàu bay; tự động điều phối slot cất/hạ cánh.

Phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp

Chính phủ ban hành Nghị định số 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định bổ sung các quy định mới về thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô và lộ trình lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Chính phủ ban hành Nghị định số 273 về kinh doanh hàng miễn thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 273/2026/NĐ-CP là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo khoản 6 Điều 5 Nghị định 273 khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó.

Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp được mua hàng miễn thuế theo Nghị định 273 gồm: Người xuất cảnh, quá cảnh; người nhập cảnh; hành khách trên chuyến bay quốc tế; trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế.

Theo quy định cũ tại Điều 3 Nghị định 100, khi mua hàng miễn thuế, từng nhóm đối tượng đều phải xuất trình giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện mua hàng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8.