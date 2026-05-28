Nắng nóng kỷ lục, người Việt chi tiền tỷ mua quạt qua mạng

Trong 2 tháng đầu hè, tổng doanh số ngành hàng quạt trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 1,3 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2025.

Theo dữ liệu từ Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, bước vào mùa hè 2026, thị trường quạt điện trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người tiêu dùng tăng cao.

Người tiêu dùng không còn chỉ ưu tiên yếu tố giá rẻ mà còn quan tâm hiệu năng và thiết kế.

Thống kê cho thấy trong giai đoạn từ 25/3 - 25/5/2026, doanh số ngành hàng quạt điện trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 1.344 tỷ đồng, với khoảng 5,7 triệu sản phẩm được tiêu thụ.

Có gần 1.700 gian hàng tham gia kinh doanh ngành hàng này, quạt điện trở thành một trong những nhóm điện gia dụng tăng trưởng mạnh nhất quý II/2026. Điều này phản ánh xu hướng mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng tốc trong mùa nắng nóng năm nay.

Không chỉ sức mua tăng mạnh, số lượng nhà bán hàng cũng tăng đáng kể. Metric.vn cho biết số shop kinh doanh quạt điện tăng 167% so với giai đoạn trước và cao hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ toàn ngành tăng 113% so với giai đoạn liền trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

So sánh doanh số giữa các sàn tháng 4-5/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Metric.

Báo cáo cũng cho thấy Shopee tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh số ngành hàng quạt điện nhờ lợi thế về lượng người dùng lớn, chính sách trợ giá và hệ sinh thái logistics hoàn thiện. Nền tảng này duy trì khoảng cách đáng kể với TikTok Shop, Lazada và Tiki trong cuộc cạnh tranh mùa hè năm nay.

Trong khi đó, TikTok Shop nổi lên như một động lực tăng trưởng mới của thị trường nhờ xu hướng bán hàng qua livestream và video ngắn. Nhiều nhà bán hàng cho biết chỉ một phiên livestream thành công có thể mang về hàng nghìn đơn đặt hàng chỉ trong vài giờ.

Theo các đơn vị bán lẻ, thời tiết nắng nóng kéo dài cùng xu hướng săn ưu đãi online đang khiến nhu cầu mua quạt điện, quạt điều hòa và các thiết bị làm mát tăng mạnh ngay từ đầu mùa hè.

Người dùng chuộng quạt điện tầm giá 200.000 - 500.000 đồng thay vì ưu tiên các sản phẩm giá rẻ như trước. Nguồn: Metric.

Báo cáo cũng cho thấy phân khúc quạt điện tầm trung, dao động trong khoảng 200.000 - 500.000 đồng là nhóm sản phẩm bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử. Việc này cho thấy xu hướng ưu tiên các sản phẩm có chất lượng, tính năng và độ bền phù hợp nhu cầu sử dụng thay vì chỉ chạy theo hàng giá rẻ như trước.

Bên cạnh các dòng quạt truyền thống như quạt đứng, quạt bàn và quạt treo tường, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng nhanh của các sản phẩm quạt tích điện, quạt mini cầm tay và quạt không cánh. Những dòng sản phẩm tích hợp công nghệ tiết kiệm điện, điều khiển từ xa hoặc thiết kế thông minh đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.