Độc lạ điện thoại "thích gì lắp nấy"

Tecno giới thiệu một mẫu smartphone siêu mỏng nhưng có thể gắn thêm pin, camera hay loa bằng nam châm, mở ra cách tiếp cận mới cho điện thoại mô-đun.

Trong bối cảnh nhiều hãng điện thoại chạy đua về camera, chip xử lý và các tính năng AI, Tecno lại chọn hướng đi khác với hai mẫu concept Atom và Moda, tập trung vào thiết kế mô-đun cho phép gắn thêm phụ kiện bên ngoài khi cần.

Thân máy siêu mỏng, cấu hình cơ bản

Về thiết kế, cả hai mẫu điện thoại đều có độ dày 4,99 mm. Tecno Atom dùng tông bạc phối đỏ, trong khi Moda có màu xám đậm phối vàng. Với độ dày 4,99 mm, bộ đôi này thuộc nhóm smartphone mỏng nhất hiện nay, thậm chí mỏng hơn iPhone Air (5,6 mm).

Điện thoại Tecno Atom khi lắp thêm các mô-đun gồm pin, action cam. Ảnh: MakeUseOf.

Để đạt độ mỏng này, phần cứng bên trong máy được rút gọn hết mức có thể. Thiết bị chỉ tích hợp pin 3.000 mAh và camera sau dạng đơn. Nếu nhìn theo chuẩn smartphone thông thường, đây là cấu hình khá thấp. Tuy nhiên, Tecno không hướng hai mẫu máy này thành điện thoại hoàn chỉnh theo kiểu truyền thống, mà coi đó là phần "lõi" để mở rộng sau.

Cơ chế hoạt động dựa trên hệ thống kết nối mô-đun bằng nam châm, kết hợp các chân tiếp xúc vật lý (pogo pin) và kết nối không dây trực tiếp (Wi-Fi Direct). Nhờ đó, phụ kiện có thể gắn vào và hoạt động gần như ngay lập tức, không cần dây nối hay thiết lập phức tạp.

Gắn thêm pin, camera, loa như xếp đồ chơi

Điểm đáng chú ý nhất của bộ đôi concept này nằm ở các mô-đun đi kèm. Tecno trình diễn khá nhiều phụ kiện, gồm pin rời mỏng 3.000 mAh, action cam, camera tele zoom quang 3x, loa ngoài, ví, bộ mở rộng Bluetooth và cả một mô-đun camera dạng mirrorless.

Mô-đun camera tele zoom quang 3x khi gắn lên thân Atom. Ảnh: The Gadgeteer.

Trong đó, mô-đun camera mô phỏng máy ảnh là phần gây chú ý nhất. Phụ kiện này đi kèm tay cầm, vòng lấy nét và ống kính rời 23 mm, tạo cảm giác gần giống một máy ảnh chuyên dụng thu nhỏ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gắn thêm camera tele khi cần chụp xa, thay vì phải mang theo cụm camera lớn cố định trên thân máy.

Khác với nhiều ý tưởng điện thoại mô-đun trước đây, các phụ kiện của Tecno có thể chồng lên nhau. Chẳng hạn, người dùng có thể gắn thêm một hoặc nhiều viên pin 3.000 mAh để tăng thời lượng sử dụng, rồi tiếp tục gắn camera tele lên trên. Cách lắp này giống kiểu ghép khối, tạo cảm giác linh hoạt hơn so với mô hình mô-đun cũ.

Ý tưởng không mới nhưng cách làm thực tế hơn

Smartphone mô-đun không phải khái niệm quá mới. Trước đây, Google từng phát triển Project Ara, trong khi Motorola và LG cũng thử nghiệm với Moto Mods hay LG G5, nhưng các sản phẩm này chưa tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Cách tiếp cận của Tecno khác ở việc sử dụng mô-đun dạng gắn ngoài bằng nam châm và có thể xếp chồng, thay vì can thiệp trực tiếp vào cấu trúc phần cứng bên trong.

Project Ara từng được Google giới thiệu nhưng sản phẩm vẫn chỉ ở mức thử nghiệm. Ảnh: Wired.

Khi các chuẩn phụ kiện từ tính ngày càng phổ biến, việc gắn thêm pin hay camera rời trở nên dễ hình dung hơn với người dùng. Mô hình này cho phép thiết bị giữ thiết kế mỏng nhẹ trong phần lớn thời gian sử dụng, đồng thời mở rộng tính năng khi cần.

Dù vậy, sản phẩm vẫn đang ở dạng concept và chưa có kế hoạch thương mại hóa cụ thể. Bài toán quen thuộc của điện thoại mô-đun vẫn còn, bao gồm chi phí phụ kiện, sự tiện lợi khi sử dụng hằng ngày và khả năng xây dựng hệ sinh thái đủ hấp dẫn. Nếu không giải quyết được những yếu tố này, ý tưởng khó có thể vượt ra ngoài phạm vi thử nghiệm.