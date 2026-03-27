Logitech xin lỗi sau video quảng cáo xúc phạm khách hàng

Chi nhánh Trung Quốc của Logitech đã đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản Weibo sau khi nội dung quảng cáo từ gian hàng chính hãng trên Douyin vấp phải phản ứng dữ dội.

Tối 26/3, Logitech Trung Quốc đăng thông báo cho biết lấy làm tiếc sâu sắc trước nội dung quảng cáo không phù hợp xuất hiện trên Douyin, đồng thời xin lỗi người dùng và cộng đồng game thủ vì những phản ứng tiêu cực mà video gây ra.

Quảng cáo gây tranh cãi của Logitech với nội dung "rồi cũng chạy đến mua như ch* (một loại động vật) thôi". Ảnh: Shanghai Daily.

Sự việc bắt nguồn từ video quảng bá chuột GPW 3 được đăng trên tài khoản "Logitech G Official Flagship Store". Nội dung đi kèm bị cho là mang tính xúc phạm người xem, khiến nhiều người dùng phản ứng vì cho rằng thương hiệu thiếu tôn trọng khách hàng.

Theo Logitech Trung Quốc, gian hàng trên Douyin do một đối tác vận hành theo ủy quyền. Kết quả kiểm tra nội bộ cho thấy video được đăng bởi nhân viên của đối tác mà không thông qua quy trình kiểm duyệt nội dung của hãng, vi phạm quy định về truyền thông thương hiệu.

Sau sự việc, Logitech Trung Quốc cho biết sẽ rà soát lại việc quản lý các gian hàng được ủy quyền, đồng thời siết chặt quy trình kiểm duyệt nội dung để tránh lặp lại tình huống tương tự. Hãng cũng nhấn mạnh sẽ coi đây là bài học trong hoạt động truyền thông và tiếp tục tập trung vào sản phẩm, dịch vụ nhằm duy trì niềm tin của người dùng.

Đây không phải lần đầu một hãng công nghệ gặp phản ứng vì nội dung quảng cáo gây tranh cãi. Tháng 8/2024, Apple đã phải gỡ video quảng cáo "The Underdogs: OOO" tại Thái Lan và lên tiếng xin lỗi sau khi nội dung bị cho là mô tả đất nước này theo hướng lạc hậu, khuôn mẫu. Quảng cáo khi đó vấp phải phản ứng từ người dùng và một số cơ quan quản lý tại địa phương.

Quảng cáo gây tranh cãi của Apple tại Thái Lan vào năm 2024. Ảnh: Apple.

Vào năm 2022, Samsung bị chỉ trích tại Anh với quảng cáo mô tả một phụ nữ chạy bộ một mình vào lúc 2 giờ sáng. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung này thiếu nhạy cảm trong bối cảnh lo ngại về an toàn của phụ nữ. Sau đó, Samsung đã xin lỗi và rút quảng cáo khỏi một số kênh phát hành.

Theo Global Times