“Khủng hoảng rắn” sau vỡ đập ở Quảng Tây: 2 người chết vì rắn cắn, bắt 3.000 con vẫn chưa hết

Do ảnh hưởng của cơn bão Maysak, thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) hứng chịu nhiều ngày mưa lớn liên tiếp. Nước lũ làm vỡ một đoạn đập của hồ chứa Lục Lam, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Thị trấn Vân Biểu, nằm cách hạ lưu đập khoảng 3 km, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, nhiều làng bị nhấn chìm, 370 ngàn người bị ảnh hưởng, 9 người bị chết, 11 người mất tích, rất nhiều cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng.

Ban đầu, chính quyền thông báo một trại nuôi rắn bị nước lũ phá hủy, khiến khoảng 800-900 con rắn thoát ra ngoài, trong đó có rắn hổ mang cực độc; sau đó có tin một phụ nữ bị chết do rắn cắn làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Theo Tân Kinh báo, người phụ trách một đội bắt rắn tại địa phương hôm 9/7 cho truyền thông biết, đội gồm 7-8 thành viên đã làm việc liên tục suốt hai ngày và bắt được khoảng 2.000-3.000 con rắn. Theo đánh giá của họ, phần lớn số rắn thoát ra ngoài đã được thu gom, tuy nhiên vẫn còn một số rắn độc ẩn nấp trong các góc nhà, đống đồ đạc và những vị trí khuất, tiềm ẩn nguy cơ đối với người dân.

Hồ chứa Lục Lam bị vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng cho các làng phía hạ lưu. Ảnh: TVBS.

Theo đội bắt rắn, sau khi nước lũ rút, các loài rắn độc thường tìm đến những nơi tối, ẩm và kín đáo để trú ẩn. Mỗi khi người dân phát hiện rắn, họ sẽ lập tức báo cho đội đến xử lý. Toàn bộ số rắn bắt được sau đó sẽ được thả về các khu vực tự nhiên an toàn, cách xa khu dân cư.

Đã có ít nhất hai người tử vong vì rắn cắn

Đợt lũ gây ra "khủng hoảng rắn" này đã khiến nhiều người dân bị rắn cắn phải nhập viện điều trị, trong đó đã có ít nhất hai trường hợp tử vong. Chiều 9/7, ông Lục - một người dân địa phương - cho phóng viên biết người cô ruột của ông tên Lục Thúy Liên, đã bị một con rắn hổ mang theo dòng lũ cuốn đến cắn vào cổ, sau đó tiếp tục cắn vào cánh tay khi bà cố gỡ nó ra. Bà đã qua đời ngày 8/7 và đã được gia đình an táng ngay trong ngày.

Trong giường cũng có rắn. Ảnh: Tân Kinh.

Theo ông Lục, sáng 6/7, khi nước lũ bắt đầu dâng cao do vỡ đập, người phụ nữ khoảng 60 tuổi xuống tầng một để gia cố cửa nhà vì sợ đồ đạc bị cuốn trôi. Đúng lúc đó, dòng nước bất ngờ ập tới, phá tung cánh cửa.

"Một con rắn hổ mang bị nước cuốn theo lao vào cắn cô tôi ở cổ. Khi cô giật con rắn ra thì lại bị nó cắn thêm vào cánh tay", ông kể. Thời điểm đó, chồng của nạn nhân đang thu dọn đồ ở phía sau nhà. Thấy vợ ngã vì nước lũ, ông chạy đến cứu nhưng cũng bị dòng nước cuốn phăng đi gần 200 mét, chỉ thoát chết sau khi bám chặt được vào một gốc cây. Mãi đến chiều cùng ngày, khi nước rút bớt, ông mới có thể tự quay về.

Bắt rắn trong nhà dân. Ảnh: Tân Kinh.

Gia đình cho biết sau khi bị rắn cắn, họ chỉ có thể đưa bà lên tầng hai và đắp thuốc tại chỗ. Do lũ lụt khiến khu vực mất điện, mất liên lạc và các tuyến đường vào trung tâm Hoành Châu đều bị chia cắt, họ không thể đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Đến sáng 8/7, bà Lục đã không qua khỏi. Thông tin này cũng được nhiều người thân và người dân trong khu vực xác nhận.

Không chỉ có trường hợp trên, ông Lục cho biết một người hàng xóm đối diện cũng bị rắn độc cắn khi dọn dẹp nhà cửa sau lũ hôm 8/7. May mắn, người này được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và hiện vẫn đang điều trị tại một bệnh viện ở Hoành Châu.

Ông cũng cho biết chỉ khoảng nửa giờ trước khi gặp phóng viên, gia đình ông lại phát hiện một con rắn hổ mang trong nhà và phải lập tức gọi đội bắt rắn đến xử lý.

Nhiều người dân xác nhận trại nuôi rắn bị nước cuốn thuộc sở hữu của một hộ dân họ Lý và đây cũng là trại nuôi rắn duy nhất trong làng. Khi phóng viên đến hiện trường, cửa tầng một của ngôi nhà đã bị lũ phá hỏng, bên trong ngổn ngang bùn đất và không có ai ở nhà.

Chính quyền cảnh báo dân chúng không tự ý bắt rắn

Ngày 9/7, lực lượng của Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Nam Ninh đã chia nhau đến từng hộ dân để rà soát nguy cơ rắn độc. Chỉ trong quá trình kiểm tra, họ đã bắt được liên tiếp 4 con rắn hổ mang. Một cán bộ tham gia chiến dịch cho biết những con rắn xuất hiện trong nhà dân chưa chắc đều là rắn thoát khỏi trại nuôi; cũng có khả năng chúng bị nước lũ cuốn từ vùng núi xuống.

Tìm bắt rắn kiểu cuốn chiếu như rà phá mìn. Ảnh: Singtao.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi dọn dẹp sau thiên tai cần đặc biệt cẩn trọng, bởi rắn thường ẩn nấp ở những nơi tối, ẩm thấp. Người dân nên dùng gậy hoặc vật cứng gõ tạo tiếng động trước khi thu dọn đồ đạc, tuyệt đối không dùng tay không thò vào các góc khuất. Nếu phát hiện rắn, cần báo ngay cho lực lượng chuyên trách để xử lý, tránh tự ý bắt hoặc xua đuổi.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không tự ý bắt rắn nếu không có chuyên môn. Khi phát hiện rắn, người dân cần báo ngay cho chính quyền thôn hoặc lực lượng chuyên trách để xử lý.

Trong trường hợp không may bị rắn cắn, các chuyên gia y tế khuyến cáo không được dùng miệng hút nọc độc, không rạch vết thương và không tự ý đắp các loại lá hoặc thuốc dân gian. Người bị nạn nên giữ bình tĩnh, rửa sạch vết cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Nếu có thể, nên chụp ảnh con rắn hoặc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng để bác sĩ lựa chọn đúng loại huyết thanh kháng nọc độc.

Đại diện bệnh viện địa phương cho biết cơ sở y tế đã mở "luồng xanh" cấp cứu dành riêng cho bệnh nhân bị rắn cắn. Hiện nguồn huyết thanh kháng nọc rắn vẫn được dự trữ đầy đủ, chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt. Đồng thời, bệnh viện cũng mời các chuyên gia về điều trị rắn cắn đến hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả cứu chữa các nạn nhân.

Theo Singtao, TVBS