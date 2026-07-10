“Trái tim mới” Hải Phòng tăng nhịp, dòng vốn, dòng người đổ về tâm điểm Vũ Yên

Sau sáp nhập và hàng loạt quyết sách quy hoạch mang tính bước ngoặt, bản đồ phát triển của Hải Phòng đang dịch chuyển mạnh về phía Bắc sông Cấm. Tại tâm điểm của cực tăng trưởng mới ấy, đảo Vũ Yên đóng vai trò hạt nhân hội tụ hạ tầng, dòng người và dòng vốn, mở ra chu kỳ phát triển mới cho Vinhomes Royal Island.

Nhịp tăng trưởng của trung tâm mới phía Bắc sông Cấm

Hiếm có khu vực nào tại Hải Phòng chuyển mình nhanh như Thủy Nguyên. Sự thay đổi không đến từ một động lực đơn lẻ mà là tổng hòa của quy hoạch, hạ tầng và dòng vốn đầu tư.

Trong đó, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính đã đưa Hải Phòng trở thành một siêu đô thị với quy mô gần 3.200 km² và hơn 4,6 triệu dân. Đồng thời, việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố tiếp tục tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đưa Thủy Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của giai đoạn phát triển mới.

Trong tổng thể ấy, khu vực Bắc sông Cấm được lựa chọn để trở thành phần mở rộng của lõi đô thị cũ, lấy trung tâm hành chính - chính trị mới làm hạt nhân.

Khu vực này sở hữu vị trí chiến lược: giao điểm giữa ba không gian phát triển, gồm trung tâm đô thị hiện hữu ở phía Nam, hành lang công nghiệp - logistics ven biển ở phía Đông và Đông Nam, cùng hành lang kinh tế Hải Phòng - Quảng Ninh - đồng bằng sông Hồng.

Trung tâm hành chính - chính trị mới của Hải Phòng đặt tại Thủy Nguyên (Ảnh: Phan Tuấn)

Quy hoạch luôn song hành cùng dòng vốn đầu tư hạ tầng. Tại Thủy Nguyên, hàng loạt công trình trọng điểm như Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và quảng trường trung tâm đã đi vào hoạt động, từng bước định hình diện mạo của trung tâm mới.

Hạ tầng kết nối cũng được đầu tư đồng bộ với cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hoàng Gia, đường Đỗ Mười và trong tương lai là cầu Nguyễn Trãi, cầu Ngô Quyền, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lõi đô thị lịch sử và khu vực phát triển mới.

Cùng với đó, Vành đai 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Quốc lộ 10 và ĐT359 tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng tới các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, nơi nào quy hoạch đi trước và hạ tầng theo sau, nơi đó thường mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Phía Tây Hà Nội từng bứt phá cùng Đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3. Thủ Thiêm (TP.HCM) thay đổi diện mạo khi đại lộ Mai Chí Thọ, hầm và cầu Thủ Thiêm 1 cũng như trung tâm tài chính dần hiện hữu. Tại Hải Phòng, Thủy Nguyên - đặc biệt là đảo Vũ Yên - đang bước vào quỹ đạo tương tự.

Cầu Vũ Yên I kết nối đảo Vũ Yên với trung tâm hành chính - chính trị mới đặt tại Thủy Nguyên

Lợi thế lõi trung tâm tăng trưởng mới của Vinhomes Royal Island

Nếu Thủy Nguyên là “trái tim mới” của Hải Phòng thì Vinhomes Royal Island chính là tâm điểm của trái tim ấy. Quan trọng hơn, Vinhomes Royal Island không phải là kỳ vọng của tương lai mà là một đại đô thị đã hình thành đầy đủ hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng và giải trí.

Từ đô thị đảo, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tới nội đô lịch sử qua cầu Hoàng Gia và khoảng 10 phút để tiếp cận trung tâm hành chính - chính trị mới thông qua cầu Vũ Yên I. Thời gian để tới các tỉnh, thành lân cận hay ra quốc tế cũng được rút ngắn đáng kể nhờ hệ thống cao tốc, đường vành đai, cầu vượt sông đã đi vào khai thác hoặc đã nằm trong quy hoạch.

Điều khác biệt tạo giá trị vượt trội cho Thành phố đảo Hoàng Gia giữa tâm điểm sôi động Thủy Nguyên là bộ sưu tập tiện ích tiêu chuẩn quốc tế đã đi vào vận hành. Sân golf 36 hố 160ha, học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, quảng trường châu Âu, bến du thuyền, phố đi bộ công viên Vũ Yên, Vincom Mega Mall, VinWonders… mang lại chuẩn sống thượng lưu chưa từng xuất hiện cho tầng lớp tinh hoa đất Cảng.

Vinhomes Royal Island định hình một trung tâm mới sôi động, cách lõi nội đô lịch sử chỉ 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia

Giới thành đạt tìm thấy tại đây không gian sống xanh, nghỉ dưỡng 365 ngày/năm từ các căn biệt thự bề thế, quy hoạch “sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà” vừa biệt lập nhưng vẫn tiện nghi, sôi động và gắn kết trung tâm.

Trong khi đó, nhà đầu tư tinh anh hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển dân cư và hoạt động thương mại, dịch vụ nhờ chuỗi tiện ích, lễ hội thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Hàng nghìn cư dân văn minh đã về ở, hàng loạt tuyến phố đã sáng đèn đưa bất động sản đô thị đảo vào guồng quay tăng trưởng của một tài sản thực.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm tại đô thị đảo tạo sức hút an cư mạnh mẽ

Từ vị thế cửa ngõ hàng hải lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng đang tăng tốc hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và công nghiệp, công nghệ cao tầm cỡ quốc tế. Những nền tảng này đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực giữ vai trò hạt nhân trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị.

Mỗi đô thị lớn đều có một thời điểm bản lề khi trung tâm phát triển bắt đầu dịch chuyển. Hải Phòng đang ở đúng thời khắc ấy. Khi “trái tim mới” phía Bắc sông Cấm ngày càng tăng nhịp cùng hạ tầng, dòng người và dòng vốn, Vinhomes Royal Island không chỉ đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới mà còn từng bước định hình chuẩn sống và chuẩn đầu tư của trung tâm mới thành phố Cảng.