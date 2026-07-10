Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng đã tìm được 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nhẫn, bút, dầu gió... tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 10/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như dầu gió, nhẫn, bút và một số hiện vật khác.

Các hài cốt sau khi được quy tập đều được đưa vào làm sạch, lưu mẫu, bọc bảo quản và đặt vào tiểu trước khi chuyển về Nhà tưởng niệm theo đúng quy trình.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết đến sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm được 13 hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, khu vực tìm kiếm hiện đã tiến sát bờ hồ nên công tác khai quật tạm thời phải dừng để xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không để nước tràn vào khu vực khai quật. Sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ông Tâm nói việc tìm kiếm, quy tập sẽ được triển khai với quyết tâm cao nhưng phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, không để sót hài cốt và di vật, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trực tiếp đến khu vực tìm kiếm. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc mở rộng phạm vi tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin do các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhưng tuân thủ nghiêm quy trình, với mục tiêu không bỏ sót các vị trí còn khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm Chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947, thực hiện trong 500 ngày, bắt đầu từ 15/3 đến 27/7/2027. Mục tiêu là quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu.