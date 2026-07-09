Con gái ông Vũ Văn Tiền rời HĐQT Chứng khoán An Bình

Theo công bố của Chứng khoán An Bình (ABS – Mã: ABW), bà Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993) gử đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

“Trong thời gian tới vì lý do công việc cá nhân, nên tôi sẽ không đảm bảo thu xếp thời gian thích hợp để hoàn thành được các công việc mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao", bà Linh viết trong đơn từ nhiệm.

Quyết định trên có phần bất ngờ khi bà Linh mới trúng cử HĐQT Chứng khoán An Bình tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 3 năm nay, tức nộp đơn từ nhiệm sau chưa đầy 4 tháng.

Bà Vũ Khánh Linh, con gái ông Vũ Văn Tiền. Ảnh: Chứng khoán An Bình.

Bà Linh là con gái doanh nhân Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch Ngân hàng An Bình (ABBank).

Theo tìm hiểu, ái nữ nhà ông Vũ Văn Tiền có bằng Thạc sỹ Kinh tế - Tài Chính, bằng Quản trị Kinh doanh tại Anh và Canada.

Giai đoạn 2017-2022, bà từng làm việc tại Ernst & Young, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất trên thị trường.

Bà Linh hiện giữ chức phó Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF) và trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Sau khi bà Linh từ nhiệm, HĐQT Chứng khoán An Bình còn 4 thành viên, gồm ông Trần Việt Dũng (Chủ tịch), ông Nguyễn Quang Đạt, bà Vũ Thị Hải Nga và bà Trần Kim Khánh.

Trong diễn biến liên quan, Chứng khoán An Bình vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 3.011 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Sau chào bán, không cá nhân nào trong danh sách này sở hữu trên 5% vốn, song tổng tỷ lệ nắm giữ lên đến 73,08%.

Với 2.000 tỷ đồng thu về, doanh nghiệp dự kiến bổ sung nguồn lực cho các hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư giấy tờ có giá, cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Năm 2026, Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kết quả thực hiện của năm trước. Tuy nhiên, trong quý I, doanh nghiệp chỉ lãi gần 30 tỷ đồng, hoàn thành 5% kế hoạch. Công ty cũng lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm nay.