Giá vàng sáng 10/7: Vàng SJC và thế giới bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới sáng 10/7 phục hồi lên trên vùng 4.120 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước bật tăng gần 1 triệu đồng/lượng sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Giá vàng SJC tăng 900.000 đồng/lượng

Sáng 10/7, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/7.

Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tập đoàn DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 9999 được giao dịch ở mức 145-148,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 144,6-148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng 10/7, dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng giao dịch quanh vùng 4.120 USD/ounce. Một số nguồn thị trường ghi nhận giá vàng giao ngay ở mức 4.121,1 USD/ounce, tăng khoảng 46,4 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.471 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Với mức tăng hơn 46 USD/ounce, giá vàng thế giới tăng tương đương khoảng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại trong phiên sáng 10/7, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn còn thận trọng. Ảnh: Reuters.

Với giá bán vàng SJC ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của vàng xuất hiện khi lực mua bắt đáy quay lại sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để khẳng định vàng đã trở lại xu hướng tăng bền vững, bởi các yếu tố vĩ mô vẫn đang tạo sức ép lên kim loại quý.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng vật chất toàn cầu bị rút ròng gần 9 tỷ USD trong tháng 6. Tổng tài sản quản lý của các quỹ này giảm còn khoảng 526 tỷ USD, trong khi lượng vàng nắm giữ giảm 74 tấn, xuống còn 4.047 tấn.

Áp lực rút vốn cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn giá vàng điều chỉnh. Khi đồng USD mạnh lên và lợi suất thực tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.