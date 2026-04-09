Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance: Đề xuất 10 điểm của Iran “có thể do ChatGPT viết”

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố rằng Iran đã gửi ba phiên bản khác nhau của đề xuất 10 điểm, trong đó bản đầu tiên “có lẽ được viết bởi ChatGPT”.

Ông Vance cho biết ba đề xuất khác nhau từ phía Iran đã gây ra sự nhầm lẫn về việc đâu mới là cơ sở thực sự của các cuộc đàm phán.

“Đề xuất 10 điểm đầu tiên là một tài liệu được gửi đi, và thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng nó có lẽ được viết bởi ChatGPT, được gửi tới Steve Witkoff và Jared Kushner, và ngay lập tức bị vứt vào thùng rác và bị bác bỏ”, ông nói khi rời Hungary.

“Có một đề xuất 10 điểm thứ hai hợp lý hơn nhiều, được xây dựng dựa trên quá trình trao đổi qua lại giữa chúng tôi, phía Pakistan và phía Iran. Đó chính là bản đề xuất mà Tổng thống đã đề cập đến trong bài đăng trên Truth Social ngày hôm qua”, ông Vance nói thêm.

“Tối đa hóa yêu sách”

Ông cho biết phiên bản thứ ba của đề xuất còn “tối đa hóa yêu sách” hơn cả bản đầu tiên, đồng thời nói rằng ông biết đến tài liệu này qua mạng xã hội.

Theo ông J.D. Vance, đề xuất ban đầu chả khác gì đến từ “một người vô danh nào đó ở Iran”, khi ông chỉ trích cách truyền thông đưa tin. Ông bác bỏ tuyên bố cho rằng Iran đã giành được một chiến thắng lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của họ làm cơ sở đàm phán.

Quan điểm của ông Vance về lệnh ngừng bắn

Ông Vance hôm thứ Tư đã kêu gọi Iran không để thỏa thuận ngừng bắn mong manh sụp đổ vì các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon.

Trong khi Tổng thống Iran cho rằng một lệnh ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện then chốt để chấm dứt chiến tranh Trung Đông, ông Vance cho biết ông tin rằng đã có một “sự hiểu lầm chính đáng”.

“Tôi nghĩ phía Iran đã cho rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra cam kết đó”, ông nói khi rời Hungary, nơi ông đang thăm để ủng hộ cơ hội tái đắc cử của Thủ tướng Viktor Orban.

“Nếu Iran muốn để các cuộc đàm phán này sụp đổ… chỉ vì Lebanon – một vấn đề không liên quan đến họ và Mỹ chưa từng nói là một phần của lệnh ngừng bắn – thì đó cuối cùng là lựa chọn của họ”, ông nói.

Theo FirstPost