Phó thủ tướng: Siêu bão Ragasa cường độ rất mạnh, phát triển nhanh, tốc độ di chuyển lớn

Bão số 9 (Ragasa) được xác định có cường độ rất mạnh, phát triển nhanh, tốc độ di chuyển lớn, được xem là "siêu bão" trên biển - Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Chiều 23/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Phó thủ tướng nhấn mạnh, bão số 9 hiện đang ở vùng biển phía đông Philippines, dự báo ngày 24-25/9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam.

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết ngày 22/9, ngay khi đang ở phía đông bắc của Philippines, bão số 9 đã mạnh lên thành siêu bão và di chuyển vào Biển Đông vào sáng 23/9, đạt cường độ mạnh nhất là cấp 17, giật trên cấp 17.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP.

"Các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024)", ông Cường nói.

Theo ông Cường, tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 rất nhanh, khoảng 20-25 km/giờ. Khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ.

Hiện tại, bão số 9 đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và sẽ duy trì ở cấp 16 và tiếp tục suy yếu còn cấp 12, giật trên cấp 12 khi tiệm cận với bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cộng thêm không khí khô lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão.

Trên đất liền, dự báo, từ sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự kiến, do bão số 9 giảm cấp nhanh khi tiệm cận đất liền, mưa lớn tập trung toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ.

Lượng mưa cực đoan ít có khả năng xảy ra, dự kiến lượng mưa khoảng 100-250 mm trong cả đợt từ ngày 25-26/9, có nơi trên 400 mm có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi…

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, ngay sau hoàn lưu mưa kết thúc, dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể là trở thành cơn bão số 10 đi vào biển Đông. Cục Khí tượng Thủy văn sẽ liên tục cập nhật thông tin.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó với bão là "không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Theo Phó thủ tướng, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp tốt với các đài quốc tế trong theo dõi, đánh giá, dự báo. Bão số 9 được xác định có cường độ rất mạnh, phát triển nhanh, tốc độ di chuyển lớn, được xem là "siêu bão" trên biển. Do đó, việc phát bản tin cảnh báo, ban hành công điện kịp thời của các cơ quan chức năng là cần thiết.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đặc biệt là Quảng Ninh, và yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng kịch bản, phương án ứng phó cụ thể, quy trình hóa để phối hợp đồng bộ, có thể huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ, đồng thời tổ chức diễn tập để bảo đảm thông suốt khi bão lớn xảy ra.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn. Đồng thời, phải tính toán phương án bảo vệ tài sản, bởi đây là mối băn khoăn lớn nhất khi người dân buộc phải sơ tán.

Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.

Phó thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp kiểm tra, đánh giá, vận hành đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Dù giảm cấp nhưng bão số 9 vẫn tiềm ẩn lốc xoáy, mưa lớn, nguy cơ mất an toàn, do đó, các cơ quan khí tượng phải tăng cường dự báo kèm hình ảnh, thông tin cảnh báo dễ hiểu để người dân nắm rõ và chủ động phòng tránh.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.