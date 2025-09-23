Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa lớn đến 400 mm

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, dự báo từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 7h ngày 23/9, vị trí siêu bão Ragasa (bão số 9) nằm trên vùng biển đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h ngày 24/9, bão số 9 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.



Sáng hôm sau (25/9), bão Ragasa trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông. Bão số 9 lúc này với cường độ mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Lúc 7h ngày 26/9, bão số 9 trên khu vực Thượng Lào với sức gió mạnh cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của bão số 9 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Dự báo hướng đi của siêu bão Ragasa sáng 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.



Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.