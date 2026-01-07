Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.

Giám đốc Nguyễn Công Hựu trực tiếp chỉ đạo cấp cứu các nạn nhân

Chạy đua từng phút cứu nạn nhân

Vụ cháy bùng phát khoảng 5h sáng 7/1, tại căn nhà 3 tầng ở ngõ 82 phố Trần Cung, Hà Nội. Khoa Cấp cứu Bệnh viện E đã tiếp nhận 15 nạn nhân. Trong số này, 6 trường hợp được đánh giá có nguy cơ diễn biến nặng, phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Nhận định đây là tình huống cấp cứu thảm họa với nhiều người bị tổn thương cùng lúc, Bệnh viện E lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban Giám đốc có mặt trực tiếp tại Khoa Cấp cứu, huy động các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa như Hồi sức tích cực, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình cùng phối hợp phân loại, xử trí bệnh nhân theo mức độ nguy kịch.

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cùng GS.TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, đã trực tiếp thăm khám từng bệnh nhân, đánh giá mức độ tổn thương và hội chẩn với các chuyên gia của Viện Bỏng quốc gia nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất.

Với mục tiêu cao nhất là bảo toàn tính mạng người bệnh, TS Nguyễn Công Hựu chỉ đạo mọi thủ tục hành chính được rút gọn tối đa. Các nạn nhân nhanh chóng được thăm khám, chiếu chụp, làm xét nghiệm cần thiết chỉ trong vài phút đầu. Tất cả đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở, hạn chế nguy cơ suy hô hấp do hít phải khói và khí độc.

GS.TS Nguyễn Gia Bình (thứ 2 phải sang) trực tiếp thăm khám cho các nạn nhân

Nhiều ca bỏng nặng, ngộ độc khí

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, cho biết theo phân loại ban đầu, có 6 bệnh nhân bị bỏng từ độ 1 đến độ 4, kèm nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương đường hô hấp. Các trường hợp này được chuyển ngay sang hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Tất cả bệnh nhân có dấu hiệu nguy cơ tổn thương đường thở đều được soi phế quản khẩn cấp nhằm hút sạch muội khói, đánh giá mức độ bỏng hô hấp. Sau nội soi, 2 bệnh nhân bỏng độ 3 và 4 phải đặt ống nội khí quản và thở máy do tổn thương nặng đường hô hấp.

Những bệnh nhân còn lại chủ yếu bị rát họng, bỏng độ I ngoài da hoặc biểu hiện ngộ độc khí mức độ nhẹ đến vừa. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đây là nhóm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do khói độc có thể gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng tri giác và dẫn đến suy hô hấp thứ phát, nên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Các nạn nhân được cấp cứu nhanh chóng

Lời kể ám ảnh của các nạn nhân

Theo các nạn nhân, ngôi nhà bị cháy chủ yếu là nơi ở của sinh viên và người lao động. Đám cháy được cho là bắt nguồn từ khu vực để xe máy xăng, xe máy điện và xe đạp điện ở tầng 1, nhanh chóng tạo ra lượng khói dày đặc bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Bệnh nhân N.T.C (23 tuổi, quê Quảng Ninh, học viên cao học Đại học Điện lực Hà Nội) cho biết khi nghe tiếng hô hoán cháy đã mở cửa phòng tầng 2 chạy ra ngoài nhưng khói quá dày, không thể thoát xuống bằng lối thông thường. C phải chạy sang khu vực hành lang và được hỗ trợ đưa xuống bằng thang. Nạn nhân được chẩn đoán ngạt do hít khói, hiện đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Ở tầng 3, M.T.M (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) cùng 2 người bạn dùng khăn ướt trùm kín đầu tìm đường thoát thân nhưng vẫn bị choáng váng do hít phải khí độc. Cả nhóm phải trèo ra ban công tầng 2 rồi được người dân hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Các nạn nhân nặng được theo dõi chặt chẽ

Một nạn nhân khác là Đ.V.K (21 tuổi, quê Bắc Ninh) liều mình chạy thẳng ra ngoài khi khói bốc lên dữ dội. K được chẩn đoán ngộ độc khí, khói và hơi, cần theo dõi sát tại Bệnh viện E.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hiện nay, tại các khoa điều trị của Bệnh viện E, cuộc chiến giành giật sự sống cho các nạn nhân vẫn đang tiếp diễn.