Thủ tướng: Trước 15/1 phải xây xong nhà ở sau bão lũ, hỗ trợ thêm 5–10 triệu đồng/hộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành dự án nhà ở sau bão lũ trước 15/1, huy động lực lượng toàn hệ thống để giúp đỡ người dân.

Sáng 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành nhà ở sau bão lũ trước 15/1. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chiến dịch để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Ngoài phạm vi "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Trên tinh thần tương thân tương ái, các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong Chiến dịch Quang Trung.

Trước đó, do bão, lũ cuối năm 2025, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Tại hội nghị kiểm điểm tình hình ngày 30/12, với kết quả đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Còn về xây mới, đến nay, chiến dịch đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1. Một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên tiến độ chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.