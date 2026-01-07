Du thuyền bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn

16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.

Tại hiện trường, tàu du lịch 3 tầng có dài hơn 20 m, bề ngang gần 10 m bốc cháy dữ dội. Đám cháy xuất phát từ khu vực giữa tàu, rồi lan ra boong.

Sau 15 phút, lửa khói bao trùm khiến du thuyền, thời điểm xảy ra sự cố chưa xác định được trên tàu có người hay không.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động xe và lính cứu hỏa đến hiện trường. Nhiều canô cứu hỏa áp sát du thuyền để dập lửa.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa.

Ngoài 4 cano chữa cháy, 5 xe cứu hỏa cũng nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Hơn 30 chiến sĩ mang mặt nạ, bình oxy đang kéo vòi rồng tiếp cận tàu cháy để dập lửa.

Nhiều hộ dân ở ven sông di tản nhiều đồ đạc dễ cháy, bình gas, xe máy ra bên ngoài.