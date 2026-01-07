Vụ sữa giả Hiup: Chủ tịch Z Holding bị đề nghị mức án cao nhất

Sáng 7/1, viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 18 người bị đưa ra xét xử trong đường dây sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có sữa Hiup.

VKS cáo buộc Hoàng Quang Thịnh cùng nhóm lãnh đạo Công ty Z Holding đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm sữa giả đem lại doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như Hiup, Gold, thực phẩm bổ sung Hiup, dinh dưỡng Hiup 27 hương vani...

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Thịnh cùng với hai phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Tiền thu được, bị cáo Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng, 2 phó giám đốc là Văn Minh hưởng 46 tỷ, Khắc Minh nhận 40 tỷ. Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, 3 lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Do đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị mức án cao nhất 25-28 năm tù về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Hai phó tổng giám đốc Z Holding La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh cũng bị viện kiểm sát cáo buộc phạm 3 tội danh trên. Trong đó, viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên phạt La Khắc Minh 21-24 năm tù, Nguyễn Văn Minh 23-26 năm tù.

15 người khác bị đề nghị xử lý tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với mức án thấp nhất từ 12-18 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất là 7-8 năm tù.

Về dân sự, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.