Bắc Bộ rét đậm, nhiều nơi có băng giá, sương muối

Do chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại. Nhiều khu vực núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngày 7/1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8–11độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 11–13 độ C. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến từ 15–18 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 8–11 độ C.

Băng giá trên đỉnh Fansipan. Ảnh: S.W.

Theo cơ quan dự báo, trong ngày và đêm 7–8/01, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ trung bình từ 12–14 độ C.



Khu vực núi cao như Tà Xùa (Sơn La), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối; rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đối với sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, gia tăng nguy cơ dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm; đồng thời có thể gây cháy lá, làm chậm sinh trưởng và phát triển của cây trồng.