Siêu bão Ragasa đã vào biển Đông, có mạnh như bão Yagi?

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, siêu bão Ragasa đã vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 22h ngày 22/9, siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Dự báo 6h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ duy trì cấp 17.

Đến 19h ngày 24/9, dự báo bão Ragasa trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Tối 25/9, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu thêm, theo dự báo của cơ quan khí tượng.

Hướng di chuyển của bão Ragasa. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 22/9 có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14. Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Siêu bão Ragasa có mạnh như bão Yagi?

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết qua phân tích hình ảnh vệ tinh, mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây và tâm bão chênh lệch rất lớn. Đây là yếu tố khiến bão duy trì cường độ trên cấp 17 ít nhất trong 6 giờ tới, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Theo ông Khiêm, hiện tại đã có dấu hiệu tác động cho thấy siêu bão Ragasa sẽ yếu đi trước đi đổ bộ đất liền Việt Nam. Khi phía bắc cơn bão đang tồn tại hệ thống áp cao lục địa, là khối không khí khô, độ ẩm 30 - 40% yếu tố tác động này sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu trong những ngày tới.

So sánh với cơn bão Yagi, ông Khiêm cho hay, khi di chuyển chủ yếu phía nam, bão Ragasa theo hướng Tây Tây Bắc, có xu hướng lệch bắc hơn, chịu ma sát địa hình nên cường độ sẽ suy yếu. Dự báo đến hiện nay, bão Ragasa khi đổ bộ đất liền ít có khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024.

Ông Mai Văn Khiêm. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn. Ảnh: B.C.Đ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng theo kịch bản dự báo hiện nay, bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hà Tĩnh, trong ngày 25/9. Vùng gió mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, ven biển gió cấp 7–9, giật cấp 10–12; vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 14; sâu trong đất liền gió cấp 6–7, giật cấp 9–10.

Ông Khiêm nhận định hoàn lưu bão số 9 dự báo gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến 70–150mm. Vùng trọng tâm mưa gồm Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 150–250mm, có nơi trên 450mm.

Tại cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lo ngại về hệ lụy của siêu bão Ragasa trước khi đổ bộ. Ông cho rằng hệ lụy cơn bão gây ra có thể xuất hiện trên biển và đất liền. Hiện nay đang có cả không khí lạnh nên rất dễ xảy ra giông, lốc, sét và một số hình thái thời tiết cực đoan, có thể gây ra trường hợp đáng tiếc như vụ lật thuyền ở Quảng Ninh, khiến nhiều người thiệt mạng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: B.C.Đ

Theo ông Hiệp, cơ quan chức năng kỳ vọng khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp và tiếp tục suy yếu khi tiến gần đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới là dự báo, cường độ bão có thể thay đổi, mạnh hơn hoặc yếu đi. Dù theo phương án nào, chắc chắn bão Ragasa sẽ tác động đến Việt Nam.

Ông Hiệp đề nghị các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, có thể đề nghị cấm biển tùy tình hình. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi, dự báo bão 3 tiếng/bản tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để người dân nắm được, tránh trường hợp chủ quan khi bão đổ bộ.