Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do cơn bão Ragasa

Theo diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.