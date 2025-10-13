Phó thủ tướng: Ngập lụt ở đô thị, ách tắc giao thông phải được giải quyết trong nhiệm kỳ này

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh ngập lụt, ô nhiễm, ách tắc giao thông là những vấn đề tồn tại lâu năm, cần được giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới theo yêu cầu của Tổng bí thư.

Tại họp báo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 13/10, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật và dấu ấn của kỳ đại hội lần này.

Theo Phó thủ tướng, dấu ấn đầu tiên, trong một điều kiện khắc nghiệt, hết sức khó khăn, dịch bệnh không có tiền lệ, tàn phá hết sức khủng khiếp. Thiên tai cũng cực đoan khác thường. Thế giới thì bất ổn khó lường. Tất cả những yếu tố trong điều kiện như vậy mà Việt Nam vẫn tăng trưởng, vẫn ổn định vĩ mô.

"Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất và điều này được thế giới đánh giá, không phải chúng ta đánh giá", Phó thủ tướng Thường trực nói.

Thành tựu đột phá thứ hai, theo Phó thủ tướng Thường trực là chúng ta có nhiều thành công trong việc bảo vệ nhân dân, giúp nhân dân, phục vụ nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân. Điển hình như việc bảo vệ dân khỏi đại dịch Covid-19 thông qua chiến dịch tiêm vaccine miễn phí hay hỗ trợ và cứu dân trong bão lũ, thiên tai. Dành lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỷ để chi cho an sinh xã hội, bằng 17% chi ngân sách.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP.

Kết quả thứ ba, ông Bình nhấn mạnh đó là cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền. Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc và trong cuộc cách mạng này thì Chính phủ đã đóng góp rất lớn, đóng góp rất quan trọng và hết sức vất vả.

"Rất nhiều bộ, ngành và cán bộ nhiều đêm không ngủ, hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu của Đảng, của Bộ Chính trị. Đây là đóng góp hết sức to lớn, bước chuẩn bị quan trọng cho nhiệm kỳ mới", ông Bình nhấn mạnh.

Một việc nữa, Phó thủ tướng thấy ấn tượng là trong những thành công của xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường ngoại giao, Việt Nam có rất nhiều chỉ số được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã tăng từ thứ 37 lên thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Về chỉ số hạnh phúc, Việt Nam tăng 37 bậc, từ thứ 83 đầu nhiệm kỳ đến thứ 46 cuối nhiệm kỳ.

Về chỉ số đổi mới sáng tạo, chúng ta được xếp hạng vào cuối nhiệm kỳ là 44/139 quốc gia và xếp thứ 3 trong ASEAN. Về chỉ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), chúng ta xếp thứ 6/40 quốc gia.

Về quy mô thương mại, Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới với gần 850 tỷ USD xuất nhập khẩu một năm…

Phó thủ tướng Thường trực cũng nhắc đến điểm nhấn khi Đại hội Đảng bộ Chính phủ thông qua nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, những giải pháp đột phá.

"Đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ. Các chỉ tiêu rất tham vọng, các giải pháp toàn diện, rõ ràng và nhìn vào chương trình hành động. Chúng ta thấy rõ con đường phải đi, những việc phải làm và có thể hình dung được đất nước ta cuối nhiệm kỳ, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và có tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người trên 8.000 USD", Phó thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức phải đối mặt, như Tổng bí thư Tô Lâm đã đề cập. Đó là những thách thức diễn ra trong nhiều năm, nhân dân chờ đợi giải quyết, như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn hay câu chuyện đê điều ở phía Bắc.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng bí thư là phải giải quyết những chuyện này trong nhiệm kỳ, Phó thủ tướng khẳng định khi đã nhìn ra vấn đề và có giải pháp, có quyết tâm thì sẽ có lời giải và sẽ giải quyết được.

Phó thủ tướng cho biết bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao, tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm.

"Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, đến những nhiệm vụ cần làm đều đã rất rõ ràng. Một loạt các nhiệm vụ mà khi thực hiện được thì chắc chắn nhiệm kỳ sẽ thành công", Phó thủ tướng chia sẻ.