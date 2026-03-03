Phát hiện cùng lúc 2 ung thư dù chỉ thấy đau bụng và vàng da nhẹ

Từ những biểu hiện mơ hồ như đau bụng âm ỉ và vàng da nhẹ, một người đàn ông 64 tuổi được chẩn đoán mắc đồng thời ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ. Các bác sĩ đã thực hiện ca mổ nội soi kéo dài 6 giờ để xử lý cả hai khối u hiếm gặp.

TS.BS Nguyễn Thị Lan chăm sóc người bệnh sau ca phẫu thuật thành công

Hai khối u ác tính ẩn sau cơn đau bụng âm ỉ

Người bệnh Đ.V.L, 64 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, kèm vàng da nhẹ. Trước đó, ông gần như không có biểu hiện rầm rộ nào, không sụt cân nhiều, không đau dữ dội, khiến gia đình chủ quan.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu đã khiến cả gia đình choáng váng. Người bệnh được xác định mắc đồng thời hai bệnh lý ác tính: ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ. Đây là tình huống hiếm gặp, bởi ung thư xuất hiện cùng lúc ở hai cơ quan hoàn toàn khác nhau, trong khi biểu hiện lâm sàng lại nghèo nàn.

Trước ngã rẽ sinh tử, gia đình người bệnh đã cân nhắc nhiều cơ sở y tế. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn cụ thể về phương án điều trị và khả năng phẫu thuật triệt căn, người bệnh quyết định ở lại điều trị.

Các chuyên gia đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện mức độ xâm lấn của từng khối u, thể trạng người bệnh và nguy cơ biến chứng. Phương án được đưa ra là phẫu thuật nội soi đồng thời xử lý cả hai ung thư trong một cuộc mổ.

Đây là lựa chọn táo bạo, bởi can thiệp cùng lúc hai cơ quan khác nhau đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Ca mổ 6 tiếng xử lý đồng thời hai ung thư hiếm gặp

Ca mổ được triển khai với sự tham gia của các ê kíp Tiết niệu, Gan mật tụy, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh. Người bệnh được cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng, đồng thời thực hiện phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng nội soi ổ bụng để xử lý khối u ống mật chủ.

Ca phẫu thuật nội soi do các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện

TS.BS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ngoại khoa ổ bụng. Khi thực hiện bằng nội soi, mức độ khó càng tăng cao do yêu cầu thao tác tinh tế, kiểm soát chảy máu chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho các cấu trúc mạch máu lớn.

Thời gian phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ liên tục. Trong suốt quá trình đó, các ê kíp phải phối hợp nhịp nhàng, thống nhất chiến lược xử lý từng bước, tránh kéo dài thời gian gây mê và hạn chế tối đa sang chấn.

Điều đáng mừng là ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau 24 giờ, người bệnh đã có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng. Các chỉ số hậu phẫu ổn định, không ghi nhận biến chứng nặng.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu thế trong điều trị ngoại khoa hiện đại, đặc biệt với các ca ung thư phức tạp. Phương pháp này giúp giảm xâm lấn, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng đủ năng lực triển khai các kỹ thuật nội soi nâng cao như cắt khối tá tụy.

Trường hợp của ông L. cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính chất âm thầm của ung thư. Đau bụng nhẹ, vàng da thoáng qua có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nghiêm trọng. Nếu người bệnh trì hoãn thăm khám, khối u ống mật chủ có thể gây tắc mật nặng, nhiễm trùng đường mật hoặc di căn xa, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị triệt căn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm trên 50 tuổi, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm không chỉ tăng khả năng điều trị thành công mà còn giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình.

Từ một cơn đau bụng tưởng chừng đơn giản, người đàn ông 64 tuổi đã đối diện cùng lúc hai bản án ung thư. Quyết định can thiệp kịp thời và chiến lược phẫu thuật táo bạo đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời cho thấy bước tiến của ngoại khoa Việt Nam trong xử lý các ca bệnh đặc biệt phức tạp.