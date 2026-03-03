Thêm 3 thượng tướng quân đội Trung Quốc "ngã ngựa"

Việc 3 thượng tướng và một cựu lãnh đạo cơ quan khoa học công nghệ quốc phòng bị hội nghị Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp miễn nhiệm và bãi nhiệm cho thấy cuộc chiến "đả Hổ" trong quân đội Trung Quốc đang tiếp diễn.

Ngày 2/3 Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Thường vụ Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính hiệp) khóa XIV đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua việc bãi nhiệm tư cách ủy viên Chính hiệp toàn quốc của một số người, trong đó có 3 thượng tướng và ông Trương Khắc Kiệm – nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Quốc phòng quốc gia.

Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Thường vụ được họp để làm công tác chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ tư Ủy ban toàn quốc Chính hiệp khai mạc vào ngày 4/3. Hội nghị đã thông qua (dự thảo) chương trình nghị sự và lịch trình của Kỳ họp thứ tư Chính hiệp toàn quốc khóa XIV; thông qua Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc và báo cáo về tình hình xử lý các kiến nghị kể từ Kỳ họp thứ ba khóa XIV. Các dự thảo và báo cáo liên quan sẽ được trình lên Kỳ họp thứ tư Chính hiệp toàn quốc khóa XIV để xem xét.

Trương Khắc Kiệm – nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Quốc phòng quốc gia bị loại khỏi Chính Hiệp khóa XIV ngay trước khi diễn ra kỳ họp thứ 4. Ảnh: Dongfang.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký của Kỳ họp thứ tư Chính hiệp toàn quốc khóa XIV; bổ sung ông Kỳ Bân làm Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV và Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế; bổ sung ông Đường Lương Trí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Y tế và Thể thao.

Trong đó, ông Kỳ Bân từ năm 2024 đã giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (gọi tắt là “Trung Liên Biện”), đến tháng 12/2025 đã được miễn nhiệm chức vụ này và được thay thế bởi ông Trương Dũng – nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn vận tải biển Trung Quốc (COSCO).

Thượng tướng Hàn Vệ Quốc, Tư lệnh Chiến khu Miền Trung nhận quân kỳ do Chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình trao. Ảnh: Xinhua.

Đáng chú ý, Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban thường vụ Chính Hiệp đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc khóa XIV và các chức vụ liên quan trong các ủy ban đối với ba thượng tướng Quân đội Hàn Vệ Quốc, Cao Tân và Lưu Lôi, đồng thời bãi nhiệm tư cách Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa XIV của ba người này.

Hội nghị cũng thông qua việc miễn nhiệm chức Ủy viên Thường vụ khóa XIV đối với Trương Khắc Kiệm, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Quốc phòng quốc gia và bãi nhiệm tư cách ủy viên Chính Hiệp toàn quốc của ông.

Thượng tướng Hàn Vệ Quốc sinh năm 1956, từng là Tư lệnh Lục quân, nguyên Tư lệnh Chiến khu (Bộ Tư lệnh chiến trường) Miền Trung, và từng giữ chức Tổng chỉ huy cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc năm 2017.

Ông được phong Thiếu tướng năm 2006 khi là Tư lệnh Tập đoàn quân 20, năm 2015 được thăng Trung tướng, Phó Tư lệnh Chiến khu Miền Trung, năm 2017 được thăng Thượng tướng, Tư lệnh Lục quân, Ủy viên Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa XIX, năm 2021 ở tuổi 65 ông thôi giữ chức Tư lệnh Lục quân, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thượng tướng Cao Tân, nguyên Bộ trưởng Bộ Bảo đảm hậu cần Quân ủy khi tại chức. Ảnh: 81cn.

Thượng tướng Cao Tân sinh năm 1959, từng là Bộ (Cục) trưởng Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương. Ông được phong Thiếu tướng năm 2006 khi là Phó Tư lệnh căn cứ 52 tên lửa sau đó làm Tư lệnh; năm 2013 thăng Trung tướng, Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng PLA, năm 2017 được thăng Thượng tướng, là Tư lệnh đầu tiên của Lực lượng chi viện chiến lược PLA; năm 2019 chuyển làm Bộ trưởng Bộ Bảo đảm hậu cần Quân ủy. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa XVIII và Ủy viên Trung ương khóa XIX.

Thượng tướng Lưu Lôi sinh năm 1957, từng là Chính ủy Lục quân. Ông được phong Thiếu tướng năm 2003 khi là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Tân Cương, năm 2014 được thăng Trung tướng khi là Chính ủy Quân khu Lan Châu, tháng 12/2015 được bổ nhiệm Chính ủy Lục quân, năm 2017 được thăng Thượng tướng.

Thượng tướng Lưu Lôi, nguyên Chính ủy Lục quân Trung Quốc. Ảnh: Dongfang.

Việc 3 thượng tướng và nguyên lãnh đạo Cục Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ Quốc phòng quốc gia bị xử lý miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ ngay trước ngày khai mạc Kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV cho thấy họ đang bị cơ quan kiểm tra kỷ luật Quân ủy điều tra về những khuyết điểm, vi phạm trong thời gian giữ chức.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua việc chấp nhận đơn từ chức Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV của hai ông Dương Huy và Lý Sinh Long; thông qua việc bãi nhiệm tư cách Ủy viên khóa XIV của Vương Xuân Nhu.

Hội nghị cũng phê chuẩn quyết định trước đó về việc bãi nhiệm tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV đối với các ông Vương Hành Hoàn, Trương Đông Thần, Tào Kiến Quốc, Lưu Quốc Dược, Mã Chính Vũ, Phàn Hữu Sơn, Tăng Nghị, Du Bồi Căn, Điền Học Bân và Hà Tùng.

Theo Dongfang, Singtao