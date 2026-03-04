Tổng bí thư: Chuẩn bị giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Chiều 3/3, Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.

Tổng bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó, trong khi đó còn nhiều việc tồn đọng lâu cần tập trung giải quyết dứt điểm. Vì thế, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng, từng quý mới có thể hoàn thành nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ.

Tổng bí thư Tô Lâm lưu ý không chỉ là “điểm danh” các công việc mà đòi hỏi phải hoàn thành với chất lượng rất cao.

Theo Tổng bí thư, thời gian còn lại của quý I/2026 không còn nhiều, số lượng công việc cần tập trung giải quyết rất lớn.

Do đó, Tổng bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu báo cáo rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ Quý I/2026; về công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; các kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan để đảm bảo giải quyết hết các công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ giải quyết việc theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục; đồng thời xác định thứ tự ưu tiên, những trọng tâm, những vấn đề cấp bách để bố trí cho phù hợp, vừa không trùng lặp, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch và phải đảm bảo các chủ trương, nhiệm vụ được đi vào thực tiễn.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng cũng như các cơ quan có liên quan đã rất cố gắng, tích cực, khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp tích cực chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Ví dụ, Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định “2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Tổng bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị tài liệu, đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và thực hiện ngay trong năm nay.

Tổng bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phải đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Quý II. Trên cơ sở đó, xây dựng lịch chi tiết các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về bảo đảm giải quyết hết các công việc theo Chương trình, Tổng bí thư nhắc lại: vẫn phải đúng thẩm quyền, chứ không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng bí thư đề nghị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo đúng quy chế làm việc, phải có thời gian cho các cơ quan tham gia ý kiến và thời gian cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu.

Với Văn phòng Trung ương Đảng, theo Tổng bí thư cần tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề án trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng. Đối với những vấn đề thay đổi, bổ sung, Văn phòng Trung ương cần tiếp thu, giải trình, báo cáo kịp thời.

Trước mắt, Tổng bí thư chỉ đạo tập trung phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra.Trong đó có nhóm vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

Tổng bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc các cơ quan chuẩn bị chu đáo, chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị gửi sớm để Trung ương nghiên cứu, mục tiêu là phải gửi trước một tuần.

Ngoài ra, Tổng bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu sắp xếp chương trình chi tiết ngày họp Trung ương phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng các nhóm vấn đề rất quan trọng trong kỳ họp.