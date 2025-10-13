6 giải pháp trọng tâm giúp vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Tại cuộc họp báo sau Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 6 giải pháp trọng tâm để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Cuộc cách mạng lớn nhất về tổ chức bộ máy

Chiều 13/10, tại cuộc họp báo sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 bế mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp trong nhiệm kỳ vừa qua là dấu ấn đặc biệt, mang tính lịch sử và có ý nghĩa bước ngoặt.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, triệt để, đồng bộ, bao trùm việc sắp xếp bộ máy trong hệ thống hành chính Nhà nước, trong đó có việc sắp xếp lại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đơn vị hành chính các cấp.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh đây không đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự đó là một cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử về tổ chức bộ máy. Cuộc cách mạng ấy không chỉ tổ chức lại thể chế và không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP.

"Hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành được 3 tháng. Cơ bản là thông suốt, không gián đoạn, bước đầu là hiệu lực và bảo đảm liên thông, thống nhất", bà Trà nói.

Tuy nhiên, theo bà Trà, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng còn có những khó khăn, bước đầu. Vì vậy, việc tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ coi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Ứng dụng công nghệ AI giúp thực hiện công việc tốt hơn

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn, Bộ trưởng Nội vụ đề cập 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Giải pháp đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, theo Bộ trưởng tiếp tục phải hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực để khơi thông mọi nguồn lực. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu bộ máy, biên chế, thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, tới đây là Luật Viên chức.

"Chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện các luật chuyên ngành có liên quan để tạo môi trường, hành lang pháp lý tốt nhất để đảm bảo được vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi", Bộ trưởng nêu quan điểm.

Nhiệm vụ thứ hai là yếu tố con người, tức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vận hành nền hành chính nhà nước, nhất là chính quyền địa phương hai cấp. Đây là yếu tố mang tính quyết định.

Vì vậy, theo Bộ trưởng nội vụ cần tập trung quy hoạch và đồng thời có các biện pháp cụ thể để cơ cấu lại vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước nói chung và chính quyền địa phương hai cấp nói riêng.

Bà Trà nhấn mạnh hiện cơ quan chức năng đang tập trung, quyết liệt hoàn thiện việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết.

Những kết quả vừa qua, theo Bộ trưởng Nội vụ chỉ là tạm thời. Tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo vận hành bộ máy, đảm bảo quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiệu quả.

Về giải pháp thứ ba, hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung cao vào việc thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Theo bà Trà, Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định và 66 Thông tư của các bộ, ngành để thực hiện phân cấp phân quyền. Qua rà soát cuối cùng để báo cáo cấp có thẩm quyền, còn gần 900 nhiệm vụ phân định thẩm quyền cho cấp xã.

Bộ trưởng Trà nhấn mạnh tất cả những nội dung này cần tiếp tục rà soát một lần nữa để các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Giải pháp thứ tư là phải cải cách nền hành chính mạnh mẽ. Cần cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn, hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Giải pháp thứ năm, cần tập trung cho ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những vấn đề hết sức căn cốt, bởi vì một nền hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không thể thiếu sự quan tâm đến nội dung này. Mục tiêu là tạo ra những chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ, xây dựng xã hội số, công dân số, Chính phủ số và chính quyền số.

"Ứng dụng công nghệ AI sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và giảm bớt biên chế", Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ.

Giải pháp thứ sáu, Bộ trưởng cho rằng cần tập trung đầu tư cho hạ tầng. Khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện, cần ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ công vụ, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.