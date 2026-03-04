Trung tâm chẩn đoán hình ảnh đầu tiên tại miền Nam đạt chứng nhận ISO quốc tế

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trở thành đơn vị chẩn đoán hình ảnh đầu tiên tại miền Nam, cả công lập và tư nhân, được cấp chứng nhận ISO 15189:2022.

Hệ thống máy móc hiện đại góp phần quan trọng để bác sĩ ra quyết định điều trị

Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công nhận Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Đây là đơn vị chẩn đoán hình ảnh đầu tiên tại khu vực miền Nam, ở cả hệ thống công lập và ngoài công lập, đạt chứng nhận này.

ISO 15189:2022 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành, quy định các yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng xét nghiệm y học, bao gồm cả chẩn đoán hình ảnh. Đạt chuẩn đồng nghĩa toàn bộ quy trình chuyên môn, vận hành thiết bị, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng phải đáp ứng tiêu chí quốc tế khắt khe.

Chuẩn hóa để nâng độ tin cậy của từng kết quả chẩn đoán

Theo TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm, khoảng 60 -70% quyết định điều trị phụ thuộc vào kết quả cận lâm sàng. Một tổn thương nhỏ trên MRI, CT hay siêu âm có thể làm thay đổi hoàn toàn hướng xử trí. Vì vậy, độ chính xác của hình ảnh liên quan trực tiếp đến an toàn và tiên lượng người bệnh.

ISO 15189:2022 chuyển trọng tâm từ tuân thủ quy trình sang quản lý rủi ro chủ động. Mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán đều phải được nhận diện trước, từ sự cố thiết bị, sai thông tin người bệnh đến gián đoạn vận hành. Các kịch bản dự phòng được xây dựng sẵn nhằm bảo đảm hoạt động liên tục và tính chính xác của kết quả.

Hệ thống vận hành vì thế phải đồng bộ: thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ, liều tia kiểm soát chặt chẽ, hình ảnh đánh giá độ ổn định thường xuyên; nhân sự được đào tạo, đánh giá năng lực liên tục; sai sót chuyên môn được ghi nhận, phân tích nguyên nhân và cải tiến theo chu trình khép kín.

Tiêu chuẩn mới cũng mở rộng kiểm soát ra ngoài khu vực trung tâm như X quang di động tại giường bệnh, siêu âm tại khoa hồi sức, can thiệp hình ảnh trong phòng mổ hoặc kỹ thuật tại cơ sở vệ tinh. Mọi hoạt động đều phải đạt độ tin cậy tương đương khi thực hiện tại trung tâm chính.

Hành trình tái cấu trúc theo chuẩn quốc tế

Để đạt chứng nhận, Trung tâm đã trải qua quá trình chuẩn hóa toàn diện, không chỉ hoàn thiện hồ sơ mà tái cấu trúc hệ thống vận hành. Toàn bộ quy trình chuyên môn được rà soát, xây dựng lại và đồng bộ hóa chi tiết.

Các đợt đánh giá nội bộ triển khai nghiêm ngặt, từng điểm chưa phù hợp được phân tích nguyên nhân và khắc phục trước khi thẩm định chính thức.

BS.CKII Lưu Hiếu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết khó khăn lớn là gần như không có mô hình tham chiếu trong nước khi triển khai ISO 15189:2022 cho chẩn đoán hình ảnh.

Nhiều quy trình phải tự nghiên cứu, tham khảo từ lĩnh vực xét nghiệm rồi điều chỉnh phù hợp đặc thù điện quang và can thiệp hình ảnh.

Sau khi được công nhận, đơn vị vẫn chịu giám sát định kỳ hằng năm từ Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia.

Hệ thống phải báo cáo duy trì chất lượng và tiếp nhận các đợt đánh giá trực tiếp. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chứng nhận có thể bị thu hồi. Điều này buộc mọi quy trình phải vận hành thực chất và cải tiến liên tục.

Việc tái cấu trúc toàn diện góp phần đưa đến tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Chuẩn mực song hành cùng công nghệ

Chuẩn ISO chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng nền tảng công nghệ tương xứng. Trung tâm hiện vận hành hệ thống CT, MRI, X quang kỹ thuật số và siêu âm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép thu nhận hình ảnh độ phân giải cao, rút ngắn thời gian chụp và tối ưu liều xạ.

AI hỗ trợ phát hiện sớm bất thường nhỏ như tổn thương ung thư giai đoạn đầu, hẹp mạch hay huyết khối. Khi kết hợp với hệ thống kiểm soát chất lượng theo ISO 15189:2022, công nghệ giúp bảo đảm tính nhất quán và độ tin cậy của kết quả chẩn đoán.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, việc đạt ISO 15189:2022 tiếp nối quá trình chuẩn hóa toàn hệ thống, sau khi các trung tâm xét nghiệm và giải phẫu bệnh đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Giá trị cốt lõi của ISO 15189:2022 là ở khả năng liên thông dữ liệu y khoa. Khi kết quả được chuẩn hóa, việc hội chẩn từ xa, hợp tác nghiên cứu đa trung tâm hay chuyển tuyến điều trị quốc tế thuận lợi hơn, giảm nguy cơ lặp lại xét nghiệm và rút ngắn thời gian ra quyết định.