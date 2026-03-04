Thủ tướng: Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức.

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong tháng này, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Mỹ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran lan rộng ra các nước Trung Đông, gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Trong khi đó, ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn và lành mạnh.

Sau Tết, cả nước triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu của năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh. Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh và công tác chỉ đạo điều hành trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm có điểm gì cần lưu ý; đánh giá về mức độ phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội; những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ; bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới có gì đáng chú ý; những yếu tố tích cực, tiêu cực; phương án, kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ… Cùng với đó, kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, Quý I và thời gian tới, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…