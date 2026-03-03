Bánh mì vỉa hè khiến nhiều người nhập viện

Hàng loạt trường hợp đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở thức ăn đường phố ở TP.HCM.

Bệnh nhân nghi ngộ độc điều trị tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: SYT)

Chiều 3/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố trên địa bàn.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 27/2 đến 1/3, tại phường Hạnh Thông, TP.HCM đã ghi nhận nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các ca bệnh đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai ngay các biện pháp cấp bách.

Thứ nhất, các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị phải tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Thứ hai, khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xác định rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Song song với điều tra chuyên môn, cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh và chủ động truyền thông, sớm công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt đối với thức ăn đường phố, thực phẩm truyền thống và các loại thực phẩm theo tập quán địa phương.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không dùng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM báo cáo kết quả điều tra về Cục theo đúng quy định.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố – loại hình phổ biến, tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, chế biến đến bảo quản và phân phối.

Hiện nguyên nhân cụ thể của các ca nghi ngộ độc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.