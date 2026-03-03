Sân chơi đổi mới toàn cầu giúp Việt Nam tìm giải pháp AI cho hệ thống y tế

Cuộc thi Hackathon Harvard 2026 giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận sân chơi quốc tế, phát triển giải pháp AI nhằm giảm tải hệ thống y tế và kết nối với các chuyên gia toàn cầu.

Hackathon Harvard 2025 đã tìm ra nhiều chủ nhân giải pháp xuất sắc

Hackathon Harvard 2026 là cuộc thi đổi mới sáng tạo quy mô toàn cầu trong lĩnh vực y tế, do Khoa Đổi mới Hệ thống Y tế thuộc Trường Y tế Công cộng T.H Chan, Đại học Harvard tổ chức thường niên.

Năm 2026, cuộc thi mang chủ đề “Building High-Value Health Systems: Leveraging AI” – Xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ban tổ chức khuyến khích các đội đề xuất những ý tưởng sáng tạo, khả thi, có tiềm năng triển khai thực tế để giải quyết các thách thức của hệ thống y tế tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Trao đổi với VietTimes, đại diện BTC cuộc thi cho biết tại Việt Nam, Hub quốc gia được Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Phenikaa và Tổ chức PATH đồng tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra trực tiếp tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), trong 48 giờ liên tục, từ ngày 10 đến 11/4/2026, đồng thời kết nối trực tuyến với Harvard và các Hub quốc tế.

Cuộc thi tạo không gian hợp tác xuyên biên giới giữa sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, kỹ sư và lập trình viên nhằm phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao.

Thí sinh cuộc thi Hackathon Harvard 2025 trình bày sáng tạo

AI giải bài toán phân mảnh và quá tải hệ thống y tế

Các nội dung trọng tâm của cuộc thi xoay quanh việc khai thác sức mạnh của AI trong nhiều khía cạnh của hệ thống y tế. Một trong những hướng quan trọng là phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm xây dựng mô hình dự đoán theo dõi tình trạng bệnh nhân và kết quả điều trị.

Bên cạnh đó là ứng dụng AI trong chẩn đoán, phân tích hình ảnh y tế và dữ liệu lâm sàng để phát hiện bệnh sớm, nâng cao độ chính xác và giảm sai sót chuyên môn.

Cuộc thi cũng đặt ra bài toán phát triển chatbot thông minh dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế trong tiếp cận thông tin, định hướng nguồn lực và gợi ý quy trình ra quyết định lâm sàng.

Những thách thức lớn của hệ thống y tế như tình trạng phân mảnh trong chăm sóc, quá tải thông tin, thiếu hụt nhân lực, gián đoạn điều trị liên tục hay nhu cầu cá nhân hóa chăm sóc dự phòng cũng là các chủ đề được khuyến khích khai thác.

Đặc biệt, BTC mở rộng phạm vi sang các vấn đề như tăng cường hiểu biết sức khỏe cộng đồng, xóa bỏ rào cản giao tiếp giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế, cũng như ứng dụng AI trong nhi khoa để tích hợp dữ liệu đa nguồn, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe trẻ em.

Người dự thi có thể đăng ký tại đây

Cơ hội bước vào mạng lưới ươm tạo toàn cầu

Theo thể lệ, mỗi đội thi gồm từ 3 đến 5 thành viên, có ít nhất một thành viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh. Đối tượng tham gia là sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, kỹ thuật và kinh doanh, không giới hạn độ tuổi.

Trong suốt 48 giờ, các đội sẽ tham dự phiên khai mạc trực tuyến cùng Harvard và các Hub toàn cầu, tham gia các chuyên đề về AI trong y tế do chuyên gia quốc tế trình bày, làm việc nhóm phát triển sản phẩm, nhận tư vấn từ cố vấn chuyên môn và trình bày giải pháp trước BGK.

Các tiêu chí chấm điểm gồm xác định vấn đề, tính đổi mới công nghệ, kế hoạch triển khai, năng lực đội nhóm, phần thuyết trình và khả năng trả lời câu hỏi.

Hub Việt Nam sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Những đội xuất sắc có thể được lựa chọn tham gia các vòng toàn cầu tiếp theo.

Các đội được chọn sẽ bước vào chương trình Bootcamp trực tuyến kéo dài hai tuần do HSIL tổ chức, trước khi có cơ hội lọt vào top 20 toàn cầu tham gia chương trình ươm tạo bốn tuần với sự cố vấn 1:1 từ chuyên gia quốc tế.

Một số đội tiềm năng còn được hỗ trợ kết nối nhà đầu tư trong hệ sinh thái của HSIL.

Thời hạn đăng ký dự thi đến hết ngày 8/3/2026 thông qua trang web chính thức của cuộc thi.

Mỗi thành viên phải đăng ký riêng và nộp mô tả ý tưởng ngắn gọn không quá 150 từ. Cuộc thi không thu phí tham gia, đồng thời yêu cầu các đội tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu y tế, đạo đức AI và sở hữu trí tuệ.

Với định hướng thúc đẩy các giải pháp AI thiết thực, Hackathon Harvard 2026 được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho những sáng kiến công nghệ góp phần xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao, đồng thời tạo cơ hội để nhân lực trẻ Việt Nam hội nhập sâu vào mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.