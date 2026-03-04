Gặp tai nạn khi xay thịt, người phụ nữ 36 tuổi phải cắt cụt chi

Một tai nạn lao động tại bếp ăn ở Hải Phòng khiến người phụ nữ 36 tuổi bị cuốn toàn bộ bàn tay vào máy xay thịt. Do tổn thương quá nặng, bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Phẫu thuật khẩn cấp khi bàn tay còn kẹt trong máy

Chị L.T.M, 36 tuổi, trú tại Hải Phòng, gặp nạn trong lúc làm việc tại bếp ăn. Trong quá trình vận hành máy xay thịt, bàn tay phải của chị bất ngờ bị cuốn vào trục nghiền. Lực xoắn mạnh và liên tục của thiết bị đã kéo sâu bàn tay vào bên trong, gây tổn thương nghiêm trọng gần như toàn bộ chu vi bàn tay.

Tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân phải mổ cấp cứu

Ngay sau tai nạn, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Chí Linh sơ cứu. Tuy nhiên, do mức độ tổn thương phức tạp và bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay, chị được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để xử trí chuyên sâu.

Thách thức lớn nhất với ê kíp cấp cứu không chỉ là tình trạng dập nát phần mềm mà còn ở cấu tạo kim loại dày của chiếc máy xay. Lớp vỏ kim loại che khuất hoàn toàn vùng tổn thương, khiến việc chụp X quang thông thường không thể đánh giá chính xác mức độ tổn hại xương, khớp và mạch máu.

Các bác sĩ buộc phải đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu. Tại đây, thiết bị được tháo rời từng phần một cách thận trọng để giải phóng bàn tay. Hệ thống chụp C arm trong mổ được sử dụng nhằm xác định chính xác tình trạng xương và cấu trúc giải phẫu còn lại.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 4/3, TS.BS Trần Mạnh Hùng, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho biết dù bệnh nhân được sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời, tổn thương quá nặng nề, phần mềm dập nát diện rộng, mạch máu và thần kinh đứt rời, không còn khả năng bảo tồn chi. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và đe dọa tính mạng, ê kíp phẫu thuật buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải.

Quyết định này luôn là lựa chọn cuối cùng trong chấn thương chi thể, nhưng trong những trường hợp bàn tay bị nghiền nát hoàn toàn, thời gian vàng để tái tạo đã trôi qua hoặc tổn thương vượt ngưỡng cứu vãn, cắt cụt là biện pháp duy nhất nhằm bảo toàn tính mạng và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng sau này.

Sau 2 ngày được cấp cứu kịp thời, hôm nay, sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định.

Cảnh báo rủi ro từ thiết bị chế biến thực phẩm

Theo các chuyên gia, tai nạn liên quan đến máy xay, máy nghiền trong cơ sở chế biến thực phẩm không hiếm. Đặc điểm chung của các thiết bị này là lực cuốn mạnh, tốc độ quay cao và cấu trúc trục xoắn sâu, khiến khi tai nạn xảy ra, tổn thương thường rất nặng, dập nát phức tạp, khó có khả năng bảo tồn.

Đáng lo ngại, nhiều người lao động vẫn có thói quen dùng tay đẩy thực phẩm hoặc cố gắng gỡ kẹt khi máy đang hoạt động. Chỉ một tích tắc chủ quan cũng có thể dẫn tới hậu quả suốt đời.

Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không đưa tay vào miệng máy khi thiết bị đang vận hành. Khi cần vệ sinh hoặc xử lý thực phẩm mắc kẹt, phải ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi thao tác. Cơ sở sản xuất cần trang bị dụng cụ đẩy thực phẩm chuyên dụng, lắp đặt tấm chắn an toàn và huấn luyện định kỳ về an toàn lao động cho nhân viên.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thường xuyên là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế sự cố kỹ thuật dẫn tới tai nạn. Người lao động cũng cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ phù hợp với môi trường làm việc.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, cần lập tức ngắt nguồn điện để tránh tổn thương tiếp diễn. Việc sơ cứu đúng cách, hạn chế cử động phần chi bị tổn thương và chuyển nhanh đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu về chấn thương chỉnh hình có ý nghĩa quyết định trong việc giảm thiểu di chứng.

Tai nạn của chị L.T.M là lời cảnh tỉnh đắt giá về sự chủ quan trong môi trường lao động tưởng chừng quen thuộc. Một phút bất cẩn có thể đánh đổi bằng cả một phần cơ thể và tương lai nghề nghiệp phía trước.