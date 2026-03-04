Đà Nẵng tổ chức lại không gian phát triển theo 3 vùng chức năng, 3 cụm động lực

Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021–2030 theo mô hình 3 vùng không gian phát triển và 3 cụm động lực tăng trưởng, nhằm tận dụng lợi thế địa kinh tế – chính trị và thúc đẩy thành phố trở thành cực tăng trưởng tầm khu vực.

3 vùng không gian phát triển

Theo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thông qua tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng ngày 27/2/2026), Đà Nẵng (sau hợp nhất với Quảng Nam) tổ chức không gian hoạt động kinh tế - xã hội theo 3 vùng chức năng chính, mỗi vùng có định hướng riêng để phát huy tiềm năng và đảm bảo cân bằng phát triển bền vững.

Cụ thể gồm: Vùng kinh tế công nghiệp - đô thị, dịch vụ ven biển phía Đông; Vùng nông nghiệp, lâm nghiệp trung du và miền núi phía Tây; và Vùng biển và hải đảo.

Vùng kinh tế công nghiệp - đô thị, dịch vụ ven biển phía Đông bao gồm khu vực đô thị và đồng bằng ven biển; các khu vực đô thị hiện hữu, đồng bằng ven biển phía Đông (từ Bắc đến Nam dọc bờ biển, bao gồm trung tâm Đà Nẵng cũ, Hội An, Điện Bàn và các khu vực ven biển mở rộng). Vùng này có khoảng 54 đơn vị hành chính cấp xã (khu vực trung tâm Đà Nẵng cũ; khu vực Hội An - Điện Bàn; các xã ven biển phía Nam: Núi Thành (các xã ven biển như Tam Quang, Tam Tiến, Tam Mỹ Đông/Tây), Tam Kỳ ven biển.

Hội An, điểm nhấn trong vùng kinh tế công nghiệp - đô thị, dịch vụ ven biển phía Đông thành phố Đà Nẵng

Đây là vùng động lực kinh tế lớn và chủ yếu của Đà Nẵng, tập trung các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, tài chính chất lượng cao; là trung tâm chiến lược với hạ tầng kết nối quốc tế, quốc gia đồng bộ. Đây là hạt nhân kinh tế đa chức năng, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng toàn thành phố.

Vùng nông nghiệp, lâm nghiệp trung du và miền núi phía Tây bao gồm toàn bộ khu vực trung du và miền núi phía Tây thành phố (giáp biên giới Lào, bao gồm các huyện miền núi cũ của Quảng Nam như Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành phía Tây, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang...).

Vùng phía Tây có khoảng 37 xã phường gồm các huyện miền núi: Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, các xã trung du phía Tây Hòa Vang, Núi Thành.

Vùng sẽ tập trung sản xuất nông - lâm nghiệp, cây dược liệu quý (Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My, sa nhân, đẳng sâm…), kinh tế tín chỉ carbon, bảo vệ rừng đầu nguồn, đa dạng sinh học, an ninh nguồn nước và quốc phòng - an ninh biên giới.

Cảng biển Liên Chiểu, động lực phát triển kinh tế giai đoạn mới cho Đà Nẵng.

Vùng biển và hải đảo bao gồm toàn bộ khu vực ven biển được phân cấp cho thành phố quản lý (các vùng nước ven bờ, đảo nhỏ ven biển) và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.

Vùng này không gắn trực tiếp với đơn vị hành chính cấp xã trên đất liền, chủ yếu là đặc khu Hoàng Sa (toàn bộ quần đảo Hoàng Sa) và một số xã ven biển phía Đông và Nam (như Tam Hải, Tam Tiến, Tam Quang ở Núi Thành; hoặc các xã ven biển Hội An, Điện Bàn) có thể hỗ trợ hoạt động kinh tế biển, nhưng vùng biển chính là không gian biển mở.

Vùng biển và hải đảo sẽ phát triển kinh tế biển tổng hợp, du lịch và dịch vụ biển chất lượng cao, khai thác hải sản bền vững. Ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học biển, phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò chiến lược của đặc khu Hoàng Sa gắn với quốc phòng - an ninh.

3 cụm động lực phát triển

Cũng theo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, để thúc đẩy Đà Nẵng trở thành thành phố đẳng cấp châu Á, thành phố xác định 3 cụm động lực tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng gồm:

Cụm động lực phía Bắc (khu vực trung tâm Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn);

Cụm động lực liên kết Bắc - Nam (khu vực Nam Hội An: Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn);

Cụm động lực phía Nam (Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành…)

Cụm động lực phía Bắc sẽ tập trung đô thị, dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch, di sản, văn hóa. Đây là cụm đô thị - dịch vụ - du lịch - di sản - văn hóa, tận dụng lợi thế trung tâm lịch sử và du lịch cao cấp.

Còn cụm động lực liên kết Bắc - Nam sẽ tập trung công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị mới. Cụm này hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ liên kết Bắc - Nam, thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực.

Sân bay Chu Lai, một trong những dự án thúc đẩy phát triển cụm động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng. Nguồn Vietair

Cụm động lực phía Nam sẽ tập trung công nghiệp, dịch vụ, logistics, khoa học công nghệ. Đây là cụm công nghiệp - logistics - khoa học công nghệ, gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, cảng biển và sân bay Chu Lai, trở thành động lực phía Nam hỗ trợ logistics miền Trung.

Các vùng và cụm này gắn liền với hệ thống hành lang kinh tế Bắc - Nam (đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh) và Đông - Tây (các quốc lộ 40B, 14E, 14D, 14G…), mở rộng kết nối Tây Nguyên, Lào, Campuchia và hành lang kinh tế quốc tế Đông - Tây. Quy hoạch nhằm tạo nền tảng bứt phá, hướng tới Đà Nẵng là trung tâm vùng/cực tăng trưởng quốc gia và khu vực.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, thành phố điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng so với Quyết định 1287 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định 72 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đà Nẵng phát triển vùng nông nghiệp, lâm nghiệp trung du và miền núi phía Tây gắn với cây dược liệu quý và đảm bảo an ninh biên giới.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng lần này kế thừa cấu trúc không gian, lợi thế địa kinh tế - chính trị của Đà Nẵng và Quảng Nam; đồng thời đảm bảo phát triển Đà Nẵng trong bối cảnh mới, phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp lại đơn vị hành chính,

Đặc biệt, việc điều chỉnh nhằm thống nhất chiến lược phát triển theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với Đà Nẵng sau hợp nhất. Nhất là đảm bảo Đà Nẵng phát triển dựa trên tổ chức lại không gian TP theo mô hình đa cực, đa trục và đa chức năng; đồng thời gắn mô hình phát triển của Đà Nẵng theo mô hình kinh tế tri thức, kinh tế hiện đại, logistics và tài chính.