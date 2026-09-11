Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ủy quyền cấp phó điều hành

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định ủy quyền cho cấp phó điều hành công việc trong thời gian vắng mặt tại cơ quan.

Ông Nguyễn Trọng Diện khi còn là Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh. Ảnh: quangninh.gov.vn.

Ngày 10/9, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ký quyết định "Về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian đồng chí Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vắng mặt tại cơ quan".

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành công việc của Sở trong thời gian ông Diện vắng mặt tại cơ quan.

Ông Hưng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở Y tế theo Quy chế làm việc của Sở và các quy định có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền.

Quyết định uỷ quyền không ghi ông Diện vắng mặt từ ngày nào, đến ngày nào; cũng không nêu lý do vắng mặt hay thời điểm ông trở lại điều hành Sở.

Quyết định chỉ xác định việc ủy quyền được thực hiện “trong thời gian” Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan, không xác định cụ thể thời hạn kết thúc việc ủy quyền.

Ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, là tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I.

Trước khi trở thành Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vào cuối năm 2025, ông Nguyễn Trọng Diện từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh từ 2018.

Thời điểm ông Diện được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thông tin từ Báo Hanoimoi cho biết về ông khi làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh: “Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế Quảng Ninh có nhiều đề án quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển ngành. Đặc biệt, đầu tư công quy mô lớn cho các bệnh viện như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều…, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực hệ thống y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Tháng 5/2026, ông Diện được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030. Ông cũng là Ủy viên UBND TP Hà Nội.