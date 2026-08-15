Starbase thành “thánh địa” Elon Musk: Người dựng tượng ca ngợi, kẻ dựng tượng để châm chọc

Starbase, căn cứ SpaceX ở Texas, đang xuất hiện hàng loạt tượng Elon Musk và các công trình liên quan đến tỷ phú này, từ ca ngợi đến châm biếm.

Người yêu thích Elon Musk đang dựng tượng để tôn vinh ông. Những người không ưa vị tỷ phú công nghệ này cũng đang làm điều tương tự — nhưng với một mục đích hoàn toàn khác.

Ngay phía bắc biên giới Mỹ - Mexico, gần Brownsville, bang Texas, là Starbase, khu phóng và phát triển tên lửa khổng lồ của SpaceX. Năm 2025, khu vực xung quanh tổ hợp này chính thức trở thành thành phố Starbase, với hơn 500 cư dân, dù có hàng nghìn người làm việc tại đây.

Gần đây, Starbase ngày càng trở thành nơi xuất hiện những công trình gắn với Elon Musk và thành tựu — hoặc những điều bị xem là thái quá — của các công ty do ông điều hành.

Một trong những công trình mới nhất đến từ Atelier Missor, một nhóm đúc tượng của Pháp. Nhóm này tuần trước đăng trên X những hình ảnh cho thấy quá trình dựng một bức tượng gần khu phức hợp Starbase.

Theo Atelier Missor, bức tượng mô tả Prometheus, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, đang cầm một ngọn đuốc và sẽ cao khoảng 50 feet, tương đương hơn 15 mét.

Prometheus nổi tiếng là vị thần khổng lồ đã đánh cắp lửa từ Zeus để trao cho loài người.

Năm ngoái, Atelier Missor từng viết trên X rằng họ muốn tặng Starbase một “bức tượng Prometheus bằng titan khổng lồ”, đồng thời tuyên bố: “SpaceX khiến nhân loại mơ ước”.

Nhóm này cũng từng công khai liên hệ với Musk để giới thiệu ý tưởng.

Không rõ CEO SpaceX có trực tiếp trả lời hay không, hoặc Atelier Missor có liên hệ riêng với ông hay không. Tuy nhiên, Musk từng tương tác với các bài đăng của nhóm này trên X và dành lời khen cho một số ý tưởng của họ.

Atelier Missor không phản hồi yêu cầu bình luận.

Một bức tượng khác được dựng để “chọc tức” Musk

Ở phía đối lập hoàn toàn, một nhóm khá bất ngờ cũng đang dẫn đầu một chiến dịch dựng tượng khác dành cho Musk.

Cards Against Humanity, nhà sản xuất trò chơi thẻ bài nổi tiếng với nội dung hài hước và có phần tục tĩu, hôm thứ Năm đã công khai kêu gọi quyên tiền cho một bức tượng nhằm mục đích, theo cách nói của họ, là “chọc tức Elon Musk”.

Đại diện Cards Against Humanity nói với Business Insider rằng các hoạt động của SpaceX tại Starbase đã gây ảnh hưởng đến một mảnh đất mà công ty này mua vào năm 2017.

Khi đó, Cards Against Humanity mua khu đất với mục tiêu cản trở kế hoạch xây dựng tường biên giới Mỹ - Mexico trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Công ty cho biết họ đã cố gắng khôi phục khu vực này, nhưng kế hoạch trở nên phức tạp hơn bởi việc xây dựng nhà ở mới dành cho nhân viên SpaceX.

Tranh chấp đất đai cuối cùng được đưa ra tòa vào năm 2024, khi Cards Against Humanity kiện SpaceX. Hai bên đạt một thỏa thuận bí mật vào năm sau đó. Cards Against Humanity cho biết SpaceX sau đó đã đưa thiết bị của mình khỏi khu đất.

“Lúc chúng tôi mua khu đất này, đó là một mảnh đất tuyệt đẹp, xung quanh chỉ có dòng sông yên bình và những cánh đồng rộng mở”, đại diện công ty viết.

“Giờ đây, nó được bao quanh bởi một ‘thị trấn’ có tên ‘Starbase’ — một địa ngục đô thị hóa của doanh nghiệp, đầy những tên lửa hỏng và những căn biệt thự xấu xí dành cho các giám đốc điều hành của Musk”.

Cards Against Humanity thậm chí thành lập một ủy ban có cái tên đầy tính khiêu khích: “Ủy ban thiết kế tượng Elon Musk chính thức — một kẻ đáng thương, cô độc và chẳng có bạn bè”.

Công ty kêu gọi mỗi người đóng góp 10 USD cho sáng kiến này.

Theo đại diện Cards Against Humanity, đến tối thứ Năm đã có hơn 12.000 người đăng ký tham gia, trong khi chiến dịch huy động được khoảng 150.000 USD.

Khi được hỏi Musk đại diện cho điều gì đối với Cards Against Humanity, người phát ngôn của công ty đáp ngắn gọn: “Kiểu nhân loại mà chúng tôi thực sự chống lại”.

SpaceX không phản hồi yêu cầu bình luận.

Một bức tượng bán thân của Elon Musk do ElonRWA đặt làm đã bị phá hoại vào năm ngoái. Ảnh: Getty.

Starbase từng có tượng Musk từ trước

Bức tượng mới không phải công trình duy nhất gắn với Musk xuất hiện gần Starbase.

Khoảng hai năm trước, một tổ chức tiền số đã cho dựng một bức tượng khác. Đơn vị này từng phát hành một memecoin có tên ElonRWA.

Đồng sáng lập ElonRWA, người chỉ được biết đến trên mạng với cái tên Louis XXII, từng nói với Artnews rằng bức tượng được lấy cảm hứng từ một hình ảnh Elon Musk được vẽ theo phong cách vụng về nhưng bất ngờ lan truyền mạnh trên Internet.

“Chúng tôi muốn đưa meme này ra ngoài đời thực”, Louis XXII nói. “Chúng tôi là một nhóm người ngồi trước máy tính và hoạt động trên X, nhưng muốn tác động đến nhiều người hơn”.

Đến tháng 4/2025, bức tượng bị phá hoại. ABC News đưa tin khuôn mặt tượng xuất hiện những vết rạch lớn quanh má phải và cằm.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Mỹ chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đối ông Trump và Musk, khi Musk đóng vai trò nổi bật trong nỗ lực của DOGE nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ liên bang.

Sau đó, một miếng sticker màu hồng giống băng cá nhân được dán lên má của bức tượng.

Những gì đang diễn ra tại Starbase tạo nên một cảnh tượng khá đặc biệt: cùng một Elon Musk, nhưng có người muốn dựng tượng để ca ngợi, có người muốn dựng tượng để chế giễu, còn một số người khác lại biến hình ảnh ông thành meme rồi đưa nó ra đời thực.

Và giữa tất cả những điều đó, Starbase — thành phố được hình thành quanh đế chế SpaceX — đang ngày càng giống một “bảo tàng ngoài trời” về Elon Musk, nơi cả người hâm mộ lẫn những người phản đối ông đều muốn để lại dấu ấn.

Theo BI