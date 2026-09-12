Những gói thầu không có đối thủ cạnh tranh của Việt Mỹ tại Phú Thọ

Giai đoạn 2020 - 2025, nhóm Việt Mỹ là bên trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Việt Mỹ, nhà cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đã liên tục trúng thầu các gói lớn, thường là duy nhất tham gia, với mức giá thấp hơn dự toán và tỷ lệ tiết kiệm nhỏ. Các gói thầu nổi bật gồm hệ thống máy gia tốc tuyến tính Versa HD trị giá 127 tỷ đồng, hệ thống chụp cắt lớp vi tính 17,5 tỷ đồng, và thiết bị y học hạt nhân với giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính cũng do Việt Mỹ thực hiện với giá thấp hơn dự toán, đều qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Trong quá trình này, hai lãnh đạo là ông Nguyễn Huy Ngọc và ông Lê Đình Thanh Sơn đều có thời gian giữ vai trò quản lý tại bệnh viện khi các gói thầu được thực hiện, và đều bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ. Bùi Chân Phương, người đứng sau Việt Mỹ, đã thành lập nhiều công ty trong và ngoài nước để mua bán, nâng giá thiết bị y tế, nhập khẩu gian lận, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng quyền lợi người bệnh. Quá trình điều tra còn mở rộng sang các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện K, nơi Việt Mỹ trúng thầu các thiết bị trị giá hàng nghìn tỷ đồng, và các quan chức cấp cao như Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng bị khởi tố liên quan đến vụ án này. Cung cấp bởi

Việt Mỹ là đơn vị cung cấp nhiều thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cảnh sát điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Vậy ở Công ty Việt Mỹ và các doanh nghiệp trong trong hệ sinh thái của Bùi Chân Phương đã "phủ sóng" các gói thầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thế nào?

Bị can Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (trái) và Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bộ Công an.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giai đoạn 2020-2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn Công ty Việt Mỹ và Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim - doanh nghiệp cùng hệ sinh thái Việt Mỹ - thực hiện nhiều gói thầu.

Trong đó, nhóm Việt Mỹ hầu như là bên duy nhất nộp thầu, tức là không phải cạnh tranh về giá với các nhà thầu còn lại.

Một điểm khác cũng xuất hiện trong nhiều gói thầu là mức chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán tương đối thấp. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không ít gói dưới 1%.

"Thế mạnh” của Công ty Việt Mỹ là hệ thống máy gia tốc hạt chuyên dùng để sản xuất các chất đồng vị phóng xạ phục vụ kỹ thuật chụp PET/CT dùng trong điều trị ung thư.

Tháng 2/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức đấu thầu qua mạng “Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ”, với ngân sách khoảng 145,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện gồm vốn vay ngân hàng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của bệnh viện.

Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng hiệu Versa HD và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng chính thức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào tháng 8/2025. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kết quả được công bố ngày 21/4/2025 cho thấy Công ty Việt Mỹ là đơn vị duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 144,5 tỷ đồng. So với giá gói thầu, mức giảm là 1 tỷ đồng, tương đương giảm chưa tới 0,7%.

Theo hồ sơ công bố, Việt Mỹ cung cấp hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng Versa HD, xuất xứ Anh, với giá 127 tỷ đồng; cùng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng xuất xứ Trung Quốc, giá 17,5 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 21/4/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ quyết định lựa chọn Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (nằm trong hệ sinh thái Công ty Việt Mỹ) thực hiện “Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y học hạt nhân phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện”.

Gói thầu có giá trúng 1,4 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu 295 triệu đồng, tương đương mức giảm 17%. Khác với gói thầu nêu trên, gói thầu này có ba nhà thầu tham dự.

Trước đó, tháng 1/2024, Công ty Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lựa chọn thực hiện “Gói thầu số 03: Mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện".

Giá trúng thầu là 25,25 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 0,6% so với giá gói thầu 25,4 tỷ đồng.

Thiết bị được công bố là model NM/CT 860, trong đó máy chính do Công ty GE Medical Systems Israel sản xuất, cũng xuất xứ từ Israel. Nguồn vốn thực hiện là vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Công ty Việt Mỹ thường xuyên một mình tham gia đấu thầu hạng mục cung cấp hệ thống máy gia tốc tuyến tính cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dữ liệu đấu thầu còn cho thấy Việt Mỹ từng thực hiện các gói bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tháng 11/2022, doanh nghiệp này trúng “Gói thầu Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”.

Giá gói thầu theo ngân sách của chủ đầu tư là 2,92 tỷ đồng. Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 2,875 tỷ đồng. Như vậy khoản tiết kiệm cho chủ đầu tư là 45 triệu đồng, tương đương khoảng 1,5%.

Hai năm trước đó, tháng 3/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức đấu thầu qua mạng một gói thầu liên quan đến bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính. Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ tiếp tục là đơn vị trúng thầu với giá 2,86 tỷ đồng.

Như vậy, với những gói thầu được nêu trên liên quan đến cung cấp hệ thống máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư, các gói đều được Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đáng nói, Việt Mỹ đều là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Hé lộ lý do 2 lãnh đạo bị khởi tố

Đối chiếu thời gian thực hiện các gói thầu với quá trình công tác của hai lãnh đạo vừa bị khởi tố cho thấy có sự giao thoa về thời gian.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó là Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ.

Đến tháng 10/2024, ông Ngọc được phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế đến tháng 1/2025.

Trong khi đó, ông Lê Đình Thanh Sơn, người cũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ năm 2021. Ông Sơn là người kế nhiệm của ông Ngọc.

Như vậy, trong thời gian Việt Mỹ trúng các gói thầu nêu trên, ông Nguyễn Huy Ngọc và ông Lê Đình Thanh Sơn đều có thời gian trực tiếp hoặc gián tiếp giữ vai trò quản lý, điều hành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cuối tháng 7/2026, Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can là lãnh đạo của Công ty Việt Mỹ, đồng thời xác định Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam, gồm Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và CTCP Dược phẩm Hoàng Mai.

Bùi Chân Phương cũng thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính, vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Trong số nhiều bệnh viện mà Việt Mỹ trúng thầu, Bệnh viện K nhiều lần chọn Việt Mỹ là đơn vị cung cấp gói thầu gồm các hệ thống máy xạ trị, máy CT, hệ thống SPECT/CT, nguồn phóng xạ Ir-192 và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị. Giá các gói thầu phổ biến từ vài chục tỷ, cao nhất là 126,5 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá chỉ vài trăm triệu đồng, tương đương mức giảm hầu hết dưới 1%. Thậm chí 2 gói bằng với giá dự toán ban đầu, tức là không tiết kiệm đồng nào cho ngân sách.

Đầu tháng 9/2026 cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, người từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện K ở thời điểm Công ty Việt Mỹ thắng loạt thầu tại bệnh viện tuyến đầu về điều trị ung thư này.