Hải quân Mỹ ở Trung Đông khẩn trương lắp đặt các hệ thống chống UAV trên tàu chiến

Hải quân Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm các giải pháp bảo vệ tàu chiến trước nguy cơ bị UAV cỡ nhỏ tấn công ở tầm gần. Mối đe dọa này trở nên rõ rệt từ khi Mỹ mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi tại Yemen, nhất là bùng nổ xung đột với Iran.

Để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, từ năm ngoái lực lượng Ansarullah (Houthi) bắt đầu sử dụng UAV tập kích các tàu chiến Mỹ hoạt động trên Biển Đỏ. Qua thực tế đối đầu, Lầu Năm Góc nhận ra hệ thống phòng không tiêu chuẩn trên tàu chiến không phải lúc nào cũng đủ khả năng đánh chặn những mục tiêu bay nhỏ và khó phát hiện như UAV.

Quan trọng hơn, sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền để tiêu diệt những UAV giá rẻ là phương án không hiệu quả về kinh tế. Điều này buộc Hải quân Mỹ phải tìm kiếm những vũ khí chuyên dụng, có chi phí đánh chặn thấp hơn và có thể đối phó với các cuộc tập kích UAV số lượng lớn.

Hệ thống UAV Coyote do Raytheon phát triển được lắp đặt trên tàu khu trục USS Bainbridge thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ảnh: TWZ.

Khu trục hạm Mỹ xuất hiện hệ thống đánh chặn UAV mới

Tạp chí quân sự The War Zone (TWZ) đã công bố những hình ảnh về tàu khu trục USS Bainbridge thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Đáng chú ý, trên tàu xuất hiện các bệ phóng của hệ thống chống UAV Coyote do Raytheon, công ty thuộc tập đoàn RTX, phát triển.

Coyote là loại tên lửa đánh chặn UAV cỡ nhỏ tấn công tự sát, được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bay không người lái đối phương. Việc hệ thống này xuất hiện trên tàu khu trục cho thấy Hải quân Mỹ đang chuyển sang một cách tiếp cận mới: sử dụng các phương tiện đánh chặn chuyên dụng để đối phó với UAV thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa phòng không của tàu.

Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức phòng thủ cho các tàu chiến Mỹ. UAV giá rẻ ngày càng phổ biến, có thể được phóng với số lượng lớn và tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp, khiến các hệ thống phòng không truyền thống phải đối mặt với bài toán vừa kỹ thuật vừa kinh tế.

Tổ hợp Mk 38 Mod 4 nhìn từ các góc khác nhau. Ảnh: TWZ.

Từ tên lửa đánh chặn đến súng máy

Bên cạnh hệ thống Coyote, Hải quân Mỹ còn thử nghiệm những giải pháp đơn giản và rẻ tiền hơn. Những hình ảnh mới được The War Zone công bố hôm 10/9 cho thấy trên tàu khu trục USS Mustin (DDG 89), cũng thuộc lớp Arleigh Burke, một khẩu súng máy hạng nặng M2 Browning cỡ 12,7 mm được lắp phía trên pháo tự động 30 mm Mk 38. Theo The War Zone, đây là lần đầu tiên kiểu cấu hình “hai trong một” như vậy xuất hiện trên tàu chiến Mỹ.

Tổ hợp Mk 38 Mod 4 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, bao gồm UAV và các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống được trang bị thiết bị quang-điện tử Mk 48 Mod 2, cho phép tự động phát hiện, theo dõi và dẫn bắn mục tiêu.

Tổ hợp Mk 38 Mod 4 đang nổ súng đánh chặn mục tiêu trên không tấn công tàu. Ảnh: TWZ.

Việc kết hợp pháo 30 mm với súng máy 12,7 mm nhằm tạo ra một lớp phòng thủ tầm gần có chi phí vận hành thấp, đặc biệt thích hợp để đối phó với những mục tiêu nhỏ mà việc sử dụng tên lửa phòng không sẽ quá tốn kém.

Theo một thông cáo chính thức từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân (NAVSEA) hồi tháng Hai vừa qua. “Tàu USS Mustin (DDG 89), một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Aegis lớp Arleigh Burke , là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được nâng cấp hệ thống này. Trung tâm Tác chiến Mặt nước Hải quân (Naval Surface Warfare Center) Dahlgren Division hiện đang hoàn thiện cấu hình để hệ thống có thể được trang bị cho nhiều loại tàu khác nhau khi nhu cầu của hạm đội thay đổi”.

Hệ thống ngắm quang- điện tử Mk 48 Mod 2 trang bị cùng tổ hợp Mk 38 Mod 4. Ảnh: TWZ.

Phòng thủ nhiều lớp trước “bầy đàn” UAV

Theo kế hoạch được công bố, từ năm tới Hải quân Mỹ dự kiến triển khai các hệ thống này trên toàn bộ tàu khu trục lớp Arleigh Burke, đồng thời trang bị chúng cho các tàu phá băng tương lai của lực lượng tuần duyên Mỹ (US Coast Guard).

Ngoài ra, các tàu chiến Mỹ cũng sẽ được nâng cấp hệ thống pháo phòng không tầm gần Mk 15 Phalanx CIWS bằng hệ thống dẫn bắn bằng radar.

Những động thái trên phản ánh một thực tế mới trong tác chiến hải quân: các tàu chiến hiện đại không chỉ phải đối phó với tên lửa chống hạm hay máy bay chiến đấu, mà còn phải chống lại những UAV nhỏ, rẻ tiền và có thể được triển khai với số lượng lớn tấn công kiểu bầy đàn.

Từ Biển Đỏ, bài toán này đang buộc Hải quân Mỹ phải điều chỉnh toàn bộ cách thức phòng thủ điểm cho tàu chiến – từ tên lửa Coyote, pháo 30 mm, súng máy 12,7 mm cho đến hệ thống cận phòng Phalanx được nâng cấp. Mục tiêu là hình thành một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, trong đó mỗi loại vũ khí đảm nhiệm một phân khúc mục tiêu và quan trọng nhất là không dùng “dao mổ” để giết “con ruồi”.

Theo Topwar, TWZ