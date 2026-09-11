Lộ hình ảnh tàu chiến hai thân tàng hình thế hệ mới bí ẩn của Trung Quốc

Một loại tàu chiến tàng hình kiểu mới của Trung Quốc, trước đây chưa từng được công khai, vừa được phát hiện tại hai cảng của nước này.

Điểm đáng chú ý nhất là con tàu sử dụng thiết kế hai thân (catamaran), với một khoang chứa lớn dạng nhà chứa máy bay gần như chiếm toàn bộ phần boong phía trên.

Tàu chiến bí ẩn được phát hiện tại hai cảng

Theo chuyên gia phân tích hải quân người Anh H.I. Sutton chuyên nghiên cứu về tàu ngầm, chiến tranh dưới mặt nước, lực lượng đặc nhiệm hải quân và các hệ thống không người lái viết trên trang Covert Shores, một nguồn OSINT khá nổi tiếng về công nghệ hải quân bí mật và tàu ngầm đăng ngày 9/9/2026; tàu hai thân tàng hình mới của Trung Quốc đã được phát hiện tại ít nhất hai cảng của nước này.

Các dấu vết trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy con tàu do nhà máy đóng tàu Huangpu Wenchong (Hoàng Phố Văn Xung) ở Quảng Châu chế tạo và sau đó được đưa về phía Bắc, nhưng địa điểm chính xác của hai lần xuất hiện chưa được công khai xác nhận.

Các góc chụp chiếc tàu chiến hai thân tàng hình bí ẩn tại một cảng khác. Ảnh: Topwar.

Trước đây, Trung Quốc từng cải hoán một số tàu cao tốc mang tên lửa Type 022, lắp thêm các kết cấu thượng tầng lớn dạng hộp tương tự. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ bên trong những kết cấu cồng kềnh này được bố trí thiết bị gì.

Một giả thuyết đáng chú ý là chúng được thiết kế để mang các phương tiện không người lái, từ UAV trên không đến các phương tiện không người lái khác hoạt động trên mặt nước (USV). Nếu đúng, đây có thể được xem như một dạng “tàu sân bay không người lái” dành cho tác chiến trên biển.

Từ các hình ảnh được tiết lộ, có thể nhận thấy phần buồng lái khá rộng ở phía trước boong cho thấy con tàu nhiều khả năng được thiết kế để có thủy thủ đoàn vận hành. Tuy nhiên, giống một số tàu chuyên dụng mới của Trung Quốc, nó có thể đồng thời được thiết kế để hoạt động theo chế độ tự hành hoặc điều khiển từ xa.

Một chiếc tàu tàng hình hai thân sử dụng động cơ phản lực nước M80 “Stiletto” của Mỹ. Ảnh: Topwar,

Nhìn tổng thể, thiết kế của con tàu khá kín đáo, không có nhiều đặc điểm nổi bật của một tàu chiến truyền thống. Trên khu vực cầu tàu được bố trí một cột buồm dạng giàn lớn, có thể phục vụ các thiết bị cảm biến, liên lạc hoặc điều khiển.

Có nét tương đồng với tàu thử nghiệm M80 của Mỹ

Các nhà quan sát phương Tây cho rằng thiết kế này có những điểm tương đồng với tàu M80 “Stiletto” của Mỹ.

M80 là một tàu nguyên mẫu được chế tạo bằng sợi carbon và hạ thủy năm 2006. Hải quân Mỹ từng sử dụng nó như một “phòng thí nghiệm trên biển” để thử nghiệm nhiều công nghệ mới.

Các thủy thủ trên tàu M80 “Stiletto” chuẩn bị phóng UAV từ ray phóng trên boong. Ảnh: Wiki.

M80 “Stiletto” được thiết kế nhằm thử nghiệm các hệ thống tự hành trên biển, trong đó có khả năng phóng và tự động thu hồi phương tiện không người lái mặt nước, đồng thời nghiên cứu các phương án đối phó với đàn phương tiện không người lái trên biển của đối phương.

Nếu nhận định của các nhà quan sát phương Tây là chính xác, tàu hai thân mới của Trung Quốc có thể cũng đang phục vụ một mục đích tương tự: trở thành nền tảng thử nghiệm hoặc phục vụ tác chiến cho các hệ thống không người lái trên biển, không phải một tàu chiến mặt nước thông thường.

Tuy nhiên, tên gọi, các thông số, nhiệm vụ chính xác, các trang thiết bị bên trong khoang lớn và mức độ tự động hóa của con tàu hiện vẫn chưa được Trung Quốc công bố.

Theo Topwar