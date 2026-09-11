Hai thang máy giữa vách núi biến hành trình đến trường 3 giờ của trẻ em thành 30 phút

Từng phải leo những con đường núi hiểm trở suốt 3 giờ để đến trường, trẻ em ở một ngôi làng hẻo lánh tại Vân Nam giờ chỉ mất khoảng 30 phút nhờ hai thang máy khổng lồ được xây dựng men theo vách núi.

Một chiếc thang máy khổng lồ nằm giữa vùng núi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được xây dựng để giúp trẻ em ở một ngôi làng hẻo lánh đến trường nội trú mà không còn phải trải qua hành trình leo núi kéo dài hàng giờ.

Năm 2022, chính quyền tỉnh Vân Nam khánh thành thang máy Qingyun Ladder cao 268 mét, phục vụ trẻ em làng Nizhuhe, nằm sâu trong hẻm núi lớn sông Nizhu.

Trước khi có thang máy, cứ khoảng ba tuần một lần, những đứa trẻ này phải thực hiện chuyến leo núi kéo dài tới 3 giờ để đến Trường Tiểu học Guanzhai ở làng Guanzhai. Con đường đi qua những sườn núi hiểm trở, trong khi thang máy được xây dựng men theo một vách đá gần như dựng đứng đã giúp rút ngắn hành trình lên núi xuống chỉ còn vài phút.

Việc xây dựng Qingyun Ladder là một kỳ tích về mặt hậu cần và kỹ thuật, từng thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế khi được đưa vào sử dụng.

Nhưng chiếc thang máy nhanh chóng trở nên quá nổi tiếng.

Khách du lịch bắt đầu đổ về khu danh thắng để trải nghiệm chuyến đi bằng thang máy giữa vách núi. Chẳng bao lâu sau, vấn đề trở nên rõ ràng: công suất của chiếc thang máy ban đầu không đủ đáp ứng lượng người muốn sử dụng.

Vào những thời điểm đông khách, du khách thậm chí phải xếp hàng hàng giờ.

Cận cảnh hai thang máy khổng lồ. Ảnh: OC.

Những học sinh vốn là đối tượng mà Qingyun Ladder được xây dựng để phục vụ được đi thang máy miễn phí. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm, các em vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt như những du khách khác.

May mắn là thời gian chờ đợi gần đây đã được rút ngắn một nửa, sau khi một thang máy toàn cảnh thứ hai được đưa vào hoạt động ngay cạnh chiếc đầu tiên.

Thang máy Fuyao Ladder mới cao 288 mét, tương đương khoảng 945 feet, tính từ đáy hẻm núi. Công trình này được xem là một trong những thang máy ngoài trời ấn tượng nhất thế giới.

Fuyao Ladder nhanh hơn và có không gian rộng rãi hơn chiếc thang máy đầu tiên, trong khi giếng thang cũng dài hơn 20 mét.

Để đến được thang máy ngoài trời, những đứa trẻ vẫn phải đi xe đưa đón rồi tiếp tục sử dụng một tuyến cáp treo. Dù vậy, tổng thời gian để các em đến trường hiện chỉ còn khoảng 30 phút, thay vì 3 giờ như trước đây.

Nếu tính cả lượt đi và về, sự khác biệt còn đáng kể hơn: trước kia, các em phải dành tới 6 giờ cho hành trình đến trường và trở về nhà.

“Mỗi lần đi học trước đây, em phải mang theo đồ đạc và đi bộ suốt 3 giờ trên những con đường núi. Nếu không cẩn thận, em rất dễ trượt chân và ngã”, một học sinh nói với Tân Hoa Xã.

Nhờ hai chiếc thang máy được xây dựng giữa núi, một trong những hành trình đến trường mệt mỏi và nguy hiểm nhất giờ đây đã trở thành một trong những chuyến đi đến trường đặc biệt nhất thế giới.

Theo OC